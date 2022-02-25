Amerika’nın Karadeniz’deki gözü radara yakalandı

Amerika’nın Ukrayna’daki Rus askeri faaliyetleri insansız hava araçlarıyla yakından izlediği görüldü. Amerikan Hava Kuvvetleri’ne ait insansız hava araçları, günlerdir Karadeniz üzerinde tur atıyor. Karadeniz üzerindeki uçuşların tamamen azalmasının ardından net farkedilen bu casus uçaklardan birisi Forte 11 koduyla rahat izlenmeye başlandı.

Haberler - ntv.com.tr 25.02.2022 - 15:09 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 15:14

Amerika’nın Karadeniz’deki gözü radara yakalandı - 1

ABD'nin Karadeniz’deki gözü haline gelen casus uçak, Malta açıklarından havalandıktan sonra Forte11 koduyla Karadeniz’de tur atıyor.

Amerika’nın Karadeniz’deki gözü radara yakalandı - 2

Kıtalararası uçuş yeteneği olan uçak insansız hava aracı, çok yüksek irtifalardan keşif ve gözlem yapabiliyor.

Amerika’nın Karadeniz’deki gözü radara yakalandı - 3

Flightradar’daki bilgilere göre uçak, saatlerdir Karadeniz üzerinde uçuyor ve belirli bir mesafe dışında Ukrayna’ya yanaşmıyor.

Amerika’nın Karadeniz’deki gözü radara yakalandı - 4

Casus uçağı olarak bilinen uçağı, Türk hava sahasına girmeden Bulgaristan üzerinden, Edirne’den çok uzak bir mesafeden geçerek Karadeniz’e girdiği görülüyor. Uçak Odessa açıklarında sürekli gezerek bölgeyi kontrol ediyor. Novorisk açıklarına kadar da giden uçak, son uçuşunda Odessa’ya yoğunlaşmış durumda.

Amerika’nın Karadeniz’deki gözü radara yakalandı - 5

Uçağın, gözlem ve keşif faaliyetine rağmen, uçuk bilgilerini ve kimliğini gizlemeden çalışmasını sürdürmesi ise dikkat çekiyor. Uçak, Karadeniz üzerindeki tek hava taşıtı olarak görülüyor.

(Radar kayıt kaynağı : Flightradar24)

Amerika’nın Karadeniz’deki gözü radara yakalandı - 6

RQ-4 GLOBAL HAWK’IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, ABD yapımı yüksek irtifa (HALE) insansız hava aracıdır. Silahsız olup keşif veya gözetleme maksatlı algılayıcılar ile donatılan RQ-4 Global Hawk’a Küresel Şahin anlamındaki adı kabiliyetini ortaya koymak verilmiştir.

RQ-4 Global Hawk’ın en önemli özelliği ise, bir kıtadan kalkıp, bir başka kıtadan kontrol edilip, bir başka kıtadan aldığı verileri yine bir başka kıtaya aktarabilmesidir.

Amerika’nın Karadeniz’deki gözü radara yakalandı - 7

Yapılan yönlendirmeler sonucunda hedef sahasının üzerinde, yaklaşık 20 kilometre yükseklikte ve  3.000 deniz mili (yaklaşık 5 bin 555 kilomere) uzaktaki menzillerde 24 saat görev yapabilme kabiliyetine sahip olan Global Hawk, bu özellikleri nedeniyle casus uçak olarak adlandırılıyor.

Amerika’nın Karadeniz’deki gözü radara yakalandı - 8

Uzunluğu 13,5 metre olan uçağın, kanat genişliği 35,4, yüksekliği ise 4,6 metre ölçülerine sahip.

36 saat görev yapabilen ‘casus uçak’, saatte 800 kilometre hıza erişebilirken ve yaklaşık 25 bin kilometre menzile ulaşabiliyor.

Amerika’nın Karadeniz’deki gözü radara yakalandı - 9

Forte 11 adlı RQ-4 Global Hawk uçağı ile birlikte, Bulgaristan üzerinde de askeri helikopter uçuşu tespit edildi.

Amerika’nın Karadeniz’deki gözü radara yakalandı - 10

AC 20833 koduyla uçan Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi genel maksat helikopteri, ABD ordusuna bağlı olarak görev yapıyor. 

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