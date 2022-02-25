Amerika’nın Karadeniz’deki gözü radara yakalandı

Haberler - ntv.com.tr 25.02.2022 - 15:09 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 15:14
ABD'nin Karadeniz’deki gözü haline gelen casus uçak, Malta açıklarından havalandıktan sonra Forte11 koduyla Karadeniz’de tur atıyor.
Kıtalararası uçuş yeteneği olan uçak insansız hava aracı, çok yüksek irtifalardan keşif ve gözlem yapabiliyor.
Flightradar’daki bilgilere göre uçak, saatlerdir Karadeniz üzerinde uçuyor ve belirli bir mesafe dışında Ukrayna’ya yanaşmıyor.
Casus uçağı olarak bilinen uçağı, Türk hava sahasına girmeden Bulgaristan üzerinden, Edirne’den çok uzak bir mesafeden geçerek Karadeniz’e girdiği görülüyor. Uçak Odessa açıklarında sürekli gezerek bölgeyi kontrol ediyor. Novorisk açıklarına kadar da giden uçak, son uçuşunda Odessa’ya yoğunlaşmış durumda.
Uçağın, gözlem ve keşif faaliyetine rağmen, uçuk bilgilerini ve kimliğini gizlemeden çalışmasını sürdürmesi ise dikkat çekiyor. Uçak, Karadeniz üzerindeki tek hava taşıtı olarak görülüyor.
(Radar kayıt kaynağı : Flightradar24)
Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, ABD yapımı yüksek irtifa (HALE) insansız hava aracıdır. Silahsız olup keşif veya gözetleme maksatlı algılayıcılar ile donatılan RQ-4 Global Hawk’a Küresel Şahin anlamındaki adı kabiliyetini ortaya koymak verilmiştir.
RQ-4 Global Hawk’ın en önemli özelliği ise, bir kıtadan kalkıp, bir başka kıtadan kontrol edilip, bir başka kıtadan aldığı verileri yine bir başka kıtaya aktarabilmesidir.
Yapılan yönlendirmeler sonucunda hedef sahasının üzerinde, yaklaşık 20 kilometre yükseklikte ve 3.000 deniz mili (yaklaşık 5 bin 555 kilomere) uzaktaki menzillerde 24 saat görev yapabilme kabiliyetine sahip olan Global Hawk, bu özellikleri nedeniyle casus uçak olarak adlandırılıyor.
Uzunluğu 13,5 metre olan uçağın, kanat genişliği 35,4, yüksekliği ise 4,6 metre ölçülerine sahip.
36 saat görev yapabilen ‘casus uçak’, saatte 800 kilometre hıza erişebilirken ve yaklaşık 25 bin kilometre menzile ulaşabiliyor.
Forte 11 adlı RQ-4 Global Hawk uçağı ile birlikte, Bulgaristan üzerinde de askeri helikopter uçuşu tespit edildi.
AC 20833 koduyla uçan Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi genel maksat helikopteri, ABD ordusuna bağlı olarak görev yapıyor.