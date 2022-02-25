Amerika’nın Karadeniz’deki gözü radara yakalandı

RQ-4 GLOBAL HAWK’IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, ABD yapımı yüksek irtifa (HALE) insansız hava aracıdır. Silahsız olup keşif veya gözetleme maksatlı algılayıcılar ile donatılan RQ-4 Global Hawk’a Küresel Şahin anlamındaki adı kabiliyetini ortaya koymak verilmiştir.

RQ-4 Global Hawk’ın en önemli özelliği ise, bir kıtadan kalkıp, bir başka kıtadan kontrol edilip, bir başka kıtadan aldığı verileri yine bir başka kıtaya aktarabilmesidir.