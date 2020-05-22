Amphan Kasırgası Hindistan ve Bangladeş'te 97 can aldı

Hindistan ve Bangladeş'in kıyı kesimlerinde etkili Amphan Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 97’ye çıktı. Hindistan Başbakanı Modi, kasırganın vurduğu Batı Bengal eyaletini ziyaret etti.

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Anadolu Ajansı 22.05.2020 - 15:47

NDTV kanalındaki habere göre, Bengal Körfezi'nde oluşan ve hızı saatte 185 kilometreye kadar ulaşan Amphan Kasırgası'nda çok sayıda ev ve ekili alan zarar gördü, ağaçlar köklerinden söküldü.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee, yaptığı açıklamada, eyalette felaket nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 72'den 80'e yükseldiğini söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kasırgadan en çok etkilenen Batı Bengal eyaletine ziyaret gerçekleştirerek, Banerjee ile görüştü.

Modi ve Banerjee, helikopterle kasırganın etkili olduğu bölgeleri inceledi.

Modi, burada yaptığı açıklamada, merkezi hükümetin, kasırgada hayatını kaybedenlerin yakınlarına verilmek üzere 2 bin 630 dolar, yaralananlara ise yaklaşık 650 dolar yardımda bulunacağını söyledi.

Başbakan Modi, Batı Bengal için 130 milyon dolar acil yardım fonu oluşturulduğunu da belirtti.

ELEKTRİK VE TELEFON ALTYAPISI HASAR GÖRDÜ Batı Bengal eyaleti Başbakanı Banerjee de dün, kasırgada ölenlerin ailelerine yaklaşık 3 bin 300 dolar tazminat verileceğini ifade etmişti.

Öte yandan, kasırga, eyaletin kıyı kesimlerinde elektrik ve telefon şebekesi altyapılarına hasar verdi.

Kasırganın eyalet genelinde yaklaşık 13 milyar dolar hasara yol açabileceğini ifade eden Banerjee, "Üç krizle karşı karşıyayız. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), evlerine dönmekte olan binlerce göçmen işçi ve şimdi de kasırga." ifadesini kullanmıştı.

Odişa eyaletinde de 2 kişi yaşamını yitirmişti.

BANGLADEŞ'TE 130 MİLYON DOLARLIK HASAR Bangladeş'te ilk değerlendirmelere göre, 130 milyon dolarlık maddi hasar oluştu. Kasırganın etkili olduğu bölgelerde 11 kilometre uzunluğunda yol, 200 köprü ve menfez hasar gördü.

"Dhaka Tribune"ün haberine göre, Bangladeş genelinde kasırga nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükselmişti.



Böylece Hindistan ve Bangladeş'in kıyı kesimlerinde etkili Amphan Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 97’ye çıktı.

Yetkililer, yüzlerce köyü su bastığını ve yaklaşık 1 milyon kişinin elektriksiz kaldığını kaydetmişti.



Kasırga nedeniyle Hindistan ve Bangladeş'te yaklaşık 3 milyon kişi tahliye edilmişti.

Amphan Kasırgası'nın hızının saatte 270 kilometreye kadar ulaştığı bildirilmişti.



Bangladeş ile Hindistan'ı Kasım 2019'da vuran Bulbul Kasırgası'nda ise 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Bengal Körfezi'nde tropikal fırtınalar yılın bu zamanında sıkça görülürken, Odişa'yı 1999'da vuran ve hızı saatte 260 kilometreye ulaşan kasırga, yaklaşık 10 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

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