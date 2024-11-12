Amsterdam’da tramvay ateşe verildi
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bir tramvayın ateşe verilmesi sonucu vagonda hasar meydana geldi. Saldırganların kimlikleri tespit edilemezken söz konusu kişilerin çevreye havai fişek attığı ve araçlara zarar verdiği görüldü.
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da geçtiğimiz hafta İsrailli taraftarlar ve Filistin destekçileri arasında yaşanan olayların ardından gerginlik devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde ellerinde sopalar ve havai fişekler bulunan kimliği belirsiz kişiler, bir tramvayı ateşe verdi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, alevlerin hızla söndürüldüğü ve çevik kuvvet polislerinin meydanı boşalttığı belirtildi.