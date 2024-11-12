Amsterdam’da tramvay ateşe verildi

Tramvayın vagonunda hasar meydana gelirken, sosyal medyada yayınlanan bazı görüntülerde söz konusu kişilerin çevreye havai fişek attığı ve araçlara zarar verdiği görüldü.

Polis, olayları çıkanların kimliklerinin henüz tespit edilmediğini ve geçtiğimiz hafta yaşananlarla bağlantısı olup olmadığının henüz bilinmediğini açıkladı.