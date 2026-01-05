Analisteler Venezuela'da ne bekliyor? "Irak işgaline benziyor"

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi uzmanı Mark Cancian, askeri darbe olasılığını gündeme getirdi.

Mark Cancian, “Önceden beklenti, Amerika Birleşik Devletleri'nin hükümeti muhalefete devredeceği yönündeydi. Muhalefet, Amerika Birleşik Devletleri ve birçok ülke tarafından Venezuela'nın meşru hükümeti olarak görülüyor. Dolayısıyla bu doğal bir adım olurdu. Ancak böyle demediler. Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkeyi yöneteceğini ve bunu Maduro rejiminin kalıntıları aracılığıyla yapacağını söylediler. Maduro rejimi hala yerinde kalacak ancak ABD'nin talimatları doğrultusunda hareket edecek. Geçişle ilgili pek çok belirsizlik var. Beni ve sanırım birçok yorumcuyu en çok endişelendiren de bu, çünkü daha önce hükümetleri devirip sonra ülkeyi nasıl yöneteceğimiz veya ülkenin bundan sonra nasıl yönetileceği konusunda iyi bir planımız olmadığı durumlar yaşadık. Bu da öyle bir durum olabilir.” ifadelerini kullandı.