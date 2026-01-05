Analisteler Venezuela'da ne bekliyor? "Irak işgaline benziyor"
05.01.2026 02:49
NTV - Haber Merkezi
Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya müdahale edip Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasını uzmanlar nasıl değerlendiriyor? Venezuela'yı bundan sonra ne bekliyor? İşte analistlerin yanıtı.
Uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya müdahale edip Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının uluslararası hukuku aşındırdığı görüşünde birleşiyor. Trump'ın Venezuela'ya müdahalesi, Panama'nın işgaliyle karşılaştırılıyor.
Notre Dame Üniversitesi Hukuk Profesörü Mary Ellen O'Connell ise müdahaleyi, Panama'ya değil, Irak işgaline benzetti.
O'Connell, “ABD, 2003'teki Irak işgali gibi geçmişteki işgallerden iyi sonuçlar elde edemedi. Irak'ın işgali, ABD'ye pahalıya mal oldu, dünyaya pahalıya mal oldu. Taliban rejimi düştükten sonra, Afganistan'da on yıllarca kalmak hukuka aykırıydı. Bu durum, ABD'ye pahalıya mal oldu. Vietnam'a kadar gidebiliriz. Orta Amerika'daki kirli savaşlardan bahsedebiliriz. Bu savaşlar bölgenin istikrarını büyük ölçüde bozdu, Chavez ve Maduro gibi insanların ortaya çıkmasına neden oldu.” dedi.
VENEZUELA'NIN DEMOKRASİYE EVRİLECEĞİNE DAİR BEKLENTİ YOK
Analistlerin, Maduro'nun devrilmesiyle ülkenin demokrasiye evrileceğine dair beklentisi yok.
Başkan Yardımcısının görevi devraldığını hatırlatan Mary Ellen O'Connell, “Bu, Maduro yasadışı bir şekilde ülkeden çıkarılmış ve ABD'de yargılanacak olsa bile, Chavez-Maduro rejiminin devamıdır. Bu durum, Venezuela'da olanları temelden değiştirmeyecek gibi görünüyor. Bu, demokrasi için açık bir zafer değildir. Kesinlikle hukukun üstünlüğünü ciddi şekilde zedeleyen bir durumdur.” diye konuştu.
"GEÇİŞLE İLGİLİ PEK ÇOK BELİRSİZLİK VAR"
Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi uzmanı Mark Cancian, askeri darbe olasılığını gündeme getirdi.
Mark Cancian, “Önceden beklenti, Amerika Birleşik Devletleri'nin hükümeti muhalefete devredeceği yönündeydi. Muhalefet, Amerika Birleşik Devletleri ve birçok ülke tarafından Venezuela'nın meşru hükümeti olarak görülüyor. Dolayısıyla bu doğal bir adım olurdu. Ancak böyle demediler. Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkeyi yöneteceğini ve bunu Maduro rejiminin kalıntıları aracılığıyla yapacağını söylediler. Maduro rejimi hala yerinde kalacak ancak ABD'nin talimatları doğrultusunda hareket edecek. Geçişle ilgili pek çok belirsizlik var. Beni ve sanırım birçok yorumcuyu en çok endişelendiren de bu, çünkü daha önce hükümetleri devirip sonra ülkeyi nasıl yöneteceğimiz veya ülkenin bundan sonra nasıl yönetileceği konusunda iyi bir planımız olmadığı durumlar yaşadık. Bu da öyle bir durum olabilir.” ifadelerini kullandı.
ASKERİ DARBE İHTİMALİ
Mark Cancian askeri darbe ihtimali olduğuna değinerek bunun işleri daha karmaşık hale getireceği konusunda uyarırken, “Askeri bir darbe ya da ordunun açıkça ipleri eline aldığı yumuşak bir darbe görebiliriz. Bunu oldukça hızlı bir şekilde anlayacağız. Durum böyleyse, Amerikan yönetimi zor bir seçimle karşı karşıya kalacak: ya bir başka saldırı, bir başka tırmanma gerçekleştirecek ya da Maduro'nun gitmiş olabileceğini, Venezuela rejiminin biraz daha esnek olabileceğini kabul edecek. Ancak rejim değişikliği ve daha dostane, demokratik, başarılı bir rejim kurma hedefi ulaşılamaz hale gelecek.”
MADURO BUGÜN MAHKEMEYE ÇIKARILACAK
ABD hükümeti, Venezuela'da düzenlediği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'u kaçırdı.
Maduro ve Flores'i taşıyan uçak, New York kentinin kuzeyindeki Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü'ne indi. Maduro burada DEA (Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi) ajanlarınca gözaltına alındı.
Maduro ve eşi Flores'in bugün Manhattan federal mahkemesinde yargı önüne çıkarılacağı açıklandı. Maduro, Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya.