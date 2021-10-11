Koch, heykel için politikacılardan herhangi bir maddi destek istemediğini söyledi. Kendisini hiçbir partiye bağlı hissetmediğini belirten heykeltraş, “Merkel'in ülke için elde ettiği başarıları her zaman takdir edildi. Asla yanlış bir şey söylememek başlı başına büyük bir başar. Merkel, Almanya'nın en ünlü yaşayan kişiliği olarak bir anıtı hak ediyor” diye konuştu.