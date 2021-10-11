'i at üstünde tasvir eden dev heykel sergilenmeye başladı

Başbakanı 'i at üzerinde eyersiz olarak betimleyen, gerçek boyutta altın renkli bir heykel, Bavyera'nın Etsdorf kasabasında sergilenmeye başladı. traş Wilhelm Koch tarafından yapılan heykel 2,7 metre uzunluğuyla dikkat çekiyor.

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP 11.10.2021 - 13:11

Angela Merkel'i at üstünde tasvir eden dev heykel sergilenmeye başladı - 1

Şansölyesi , 16 yıldır sürdürdüğü şansölyelik görevinden ayrılmaya hazırlanıyor. 'nın siyasi partileri, 26 Eylül'de yapılan federal seçimin ardından koalisyon görüşmeleri yapıyor.

MERKEL AT ÜSTÜNDE: 3 METRELİK HEYKELE YOĞUN İLGİ

Angela Merkel'i at üstünde tasvir eden dev heykel sergilenmeye başladı - 2

Merkel'in 16 yıllık iktidarının ardından onun görkemini tasvir edilen bir heykel,  Amberg-Sulzbach semtindeki Etsdorf'taki Tempel Müzesi'nin önünde açıldı. Merkel’i at üstünde tasvir eden heykel, sanatçı, yayıncı ve Tempel Müzesi müdürü Wilhelm Koch tarafından tasarlandı. 

Angela Merkel'i at üstünde tasvir eden dev heykel sergilenmeye başladı - 3

Koch, “Şansölyenin genellikle yürümeyi tercih ettiğini ve ata binmeyi bilmediğini çok iyi biliyorum. Çalışmam, at üzerindeki geleneksel lider heykellerine bir selam niteliğinde” dedi.

Angela Merkel'i at üstünde tasvir eden dev heykel sergilenmeye başladı - 4

Bununla birlikte, 3D baskı teknolojisi kullanılarak hafif betondan yapılan heykelde at üzerindeki Merkel, doğuya doğru bakıyor. Görev süresi boyunca imzası haline gelen duruşuyla tasvir edilen Merkel’in parmakları hafifçe birbirine kenetlenmiş halde bulunuyor.

Angela Merkel'i at üstünde tasvir eden dev heykel sergilenmeye başladı - 5

Koch, heykel için politikacılardan herhangi bir maddi destek istemediğini söyledi. Kendisini hiçbir partiye bağlı hissetmediğini belirten heykeltraş, “Merkel'in ülke için elde ettiği başarıları her zaman takdir edildi. Asla yanlış bir şey söylememek başlı başına büyük bir başar. Merkel, 'nın en ünlü yaşayan kişiliği olarak  bir anıtı hak ediyor” diye konuştu. 

Angela Merkel'i at üstünde tasvir eden dev heykel sergilenmeye başladı - 6

Diğer taraftan, bronz bir kabuğu bulunan bir buçuk tonluk heykel halkın yoğun ilgisini gördü. Düşüncelerini soyal medyadan paylaşan kullanıcıların bazılarının heykeli çok beğendiği, bazılarının ise dalga geçtiği görüldü. 

Angela Merkel'i at üstünde tasvir eden dev heykel sergilenmeye başladı - 7

Welt gazetesi ise, “Merkel’i artık sevdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğraflarının yanına at sırtında ekleyebilirsiniz” paylaşımı yaptı.

Öte yandan, ’in sonsuza kadar Etsdorf'ta olmayacak. Koch altı ay kalacağını düşünüyor. Bundan sonra heykel, Tempel Müzesi'ne için satılacak. 

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