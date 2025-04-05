Ani kalp durması işareti 3 temel belirti: Gençler de risk altında

Eğer mide bulantısı, ateş ve kas ağrıları gibi şikayetleriniz varsa, vücudunuzun bir enfeksiyonla savaştığını düşünebilirsiniz. Ancak uzmanlar, bu belirtilerin, nadir görülen genetik bir kalp rahatsızlığının habercisi olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Ani kalp durması işareti 3 temel belirti: Gençler de risk altında - 1

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı, kalp durmasının bilinen kırmızı alarmlarıdır. Kalp durması, tüm kalp aktivitesinin aniden kaybolmasıyla meydana gelir ve çoğu zaman ölümcül olabilir. Ancak İsveçli araştırmacılar, çarpıntı, bayılma, mide bulantısı, kas ağrısı ve ateş gibi enfeksiyon belirtilerinin, ani aritmi ölüm sendromu (SADS) olan kişilerde sıkça görülen semptomlar arasında yer aldığını ortaya koydu.


DÜNYA HABERLERİ

Ani kalp durması işareti 3 temel belirti: Gençler de risk altında - 2

ANİ ÖLÜME YOL AÇIYOR

British Heart Foundation (BHF) verilerine göre, kalp krizinden ölüm ancak herhangi bir nedenin belirlenememesi durumu, Birleşik Krallık'ta her yıl yaklaşık 500 kişiyi etkiliyor. Özellikle genç ve sağlıklı olduğu varsayılan bireyler, spor yaparken aniden kalp rahatsızlıkları geçirip hayatını kaybedebiliyor.


Ani kalp durması işareti 3 temel belirti: Gençler de risk altında - 3

Geçtiğimiz Ağustos ayında, İngiltere'nin Tyne and Wear bölgesinde yaşayan 20 yaşındaki Poppy Eagle, bilinen herhangi bir sağlık sorunu olmamasına rağmen kalbi durduktan sonra hayatını kaybetti. Genç moda öğrencisinin ölümünün ardından yapılan incelemelerde, ölüm nedeni olarak SADS belirlendi.

Bir diğer trajik olayda, 19 yaşındaki atletizm yıldızı Natalie Black, bir atletizm yarışmasında kişisel rekorunu kırdıktan sadece birkaç saat sonra uykusunda hayatını kaybetti.


Ani kalp durması işareti 3 temel belirti: Gençler de risk altında - 4

2000-2010 yılları arasında İsveç'te yapılan bir araştırma, 1 ila 36 yaş arasındaki 903 kişide ani kalp ölümü vakasını inceledi. Araştırmacılar, SADS'ın ani kalp ölümlerinin yüzde 22'sini oluşturduğunu buldu. Bu vakaların üçte ikisinin erkek olduğu ve ölümlerin ortalama yaşının yalnızca 23 olduğu tespit edildi. Ayrıca, vakaların yaklaşık yarısının (%52) ölmeden önce bazı semptomlar yaşadığı belirtildi. En sık görülen belirtiler ise çarpıntı, bayılma, bulantı, kusma ve enfeksiyon belirtileri olarak sıralandı.

Araştırma sonuçları, SADS için risk faktörleri ve semptomların daha iyi anlaşılması gerektiğine işaret ediyor. Göteborg Üniversitesi Kardiyoloji uzmanı Dr. Matilda Frisk Torell, "SADS, genç sporcular dahil olmak üzere gençlerde ani kalp ölümünün en yaygın nedenlerinden biridir, ancak çoğu zaman iyi değerlendirilmemektedir" dedi. SADS'in önceden belirtilerle anlaşılabilir olduğuna dikkat çeken Torell, gençlerin taranmasının önemini vurguladı.


Ani kalp durması işareti 3 temel belirti: Gençler de risk altında - 5

İngiltere'deki aileler, bu sendromu tespit edebilmek için ülke çapında bir tarama programı başlatılmasını talep ediyor. Ancak hükümet, şu anda böyle bir planı uygulamaya koymayı düşünmüyor.

Geçtiğimiz yıllarda, genç futbolcular arasında SADS kaynaklı ölümler dikkat çekti. Uruguaylı futbolcu Juan Izquierdo, geçen yılın Ağustos ayında kalp durması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Luton Town kaptanı Tom Lockyer ise Aralık ayında sahada kalp krizi geçirmiş, kalbi iki buçuk dakika boyunca durmuştu. Ayrıca, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in Euro 2020 maçında yaşadığı kalp çöküşü de hafızalarda yer etmişti.


Ani kalp durması işareti 3 temel belirti: Gençler de risk altında - 6

Uzmanlar, son dönemde bu tür vakaların artmadığını belirtiyor. Ancak, araştırmalar, kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler sorunlardan kaynaklanan erken ölümlerin son on yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koyuyor.


Ani kalp durması işareti 3 temel belirti: Gençler de risk altında - 7

OBEZİTE, DİYABET VE YÜKSEK TANSİYON ETKİLİ

Artan obezite oranları ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarının, gençlerde kalp rahatsızlıklarına yol açan en önemli faktörler arasında olduğu düşünülüyor. İngiltere'deki kalp krizi ve felç şüphesiyle hastaneye başvuran 40 yaş altı gençlerin sayısındaki artış, endişe verici bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor.

Bu durum, kalp sağlığını korumanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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