Ankara'nın domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Yoğun tadıyla Türkiye genelinde sevilen bu yerel tür, Ankara’nın Ayaş ilçesinde yetiştiriliyor. Genellikle çiğ şekilde tüketilse de, sos ve salça yapımında da kullanılabiliyor.

ÜRETİMİ DURMAK ÜZEREYDİ

Ayaş domatesi üretimi bitmek üzereyken yeniden canlandı. Üreticiler ince kabuklu ve yumuşak dokulu Ayaş domatesini nakliye ve pazarlamada zorlandıkları için üretimden vazgeçmeye başlamıştı. Tarlalara geleneksel Ayaş domatesi yerine ithal tohumlar bile ekildi.

Hilmi Başer’in oğlu, merhum iş insanı Selami Başer ise bir arkadaşının annesinin sandığında tesadüfen bulduğu tohumları çoğalttı ve Ayaş domatesi yetiştirmeye başladı. Sonra da Ayaş Ziraat Odası, Ayaş domatesinin Avrupa Birliği (AB) tarafından tescili için kolları sıvadı. AB tarafından korumalı menşe adı (PDO) olarak tescil edildi ve Ankara’nın AB coğrafi işaretli ilk ürünü oldu.

Türkiye'de yılda 14,5 milyon ton domates üretiliyor. Yılda kişi başına 109 kilo domates tüketiliyor.