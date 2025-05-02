İspanya'daki korku evi: Hasta sandıkları çocuklarını 4 yıl eve kapattılar!

İspanya'da yaşanan elektrik kesintileri, aile içi istismarı ortaya çıkardı. Bir anne ve babanın "Covid karantinası"na aldığı çocukları dört yılın ardından ilk kez güneş ışığı gördü. Virüs korkusuyla yaşayan ailenin, çocuklarının ciddi derecede hasta olduğuna inandığı belirlendi.

İspanya'daki korku evi: Hasta sandıkları çocuklarını 4 yıl eve kapattılar! - 1

DÖRT YIL SONRA GÜN IŞIĞINA ÇIKTILAR

İspanya'da anne babaları tarafından esir tutulan çocuklar, polis tarafından kurtarıldıktan sonra dört yılın ardından ilk kez güneş ışığına çıktı.

DW'nin haberine göre, Oviedo polisi pazartesi günü İspanya'daki elektrik kesintileri sırasında evi ziyaret etti ve çocukların içinde yaşadığı koşullar karşısında dehşete düştü.

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İspanya'daki korku evi: Hasta sandıkları çocuklarını 4 yıl eve kapattılar! - 2

ÜÇ KÜÇÜK ÇOCUK BULUNDU

Ailenin, Covid-19 salgını sırasında kendini dünyaya kapattığı, çocukların dışarı çıkmasını yasakladığı ve onları evde kapalı tuttuğu, sefalet içinde yaşadıkları, küçük beşiklerde uyudukları ortaya çıktı

Polis, evde üç küçük çocuk buldu; sekiz yaşındaki ikizler ve on yaşındaki büyük kardeşleri. Çocuklar 2021 yılından beri hiç evden çıkmamıştı.

Çocukların anne ve babasının Alman asıllı 53 yaşındaki Christian Steffen ve Amerikalı eşi 48 yaşındaki Melissa Ann Steffen olduğu belirtildi.

Çiftin tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildiği ve suçlu bulunmaları halinde yedi yıla kadar hapis cezası alabilecekleri aktarıldı.

İspanya'daki korku evi: Hasta sandıkları çocuklarını 4 yıl eve kapattılar! - 3

KORKUNÇ ÇİZİMLER BULUNDU

Hayatlarının yarısı boyunca hapsedilen çocuklar, ilk kez dışarı çıkarıldıklarında duygusal anlar yaşadı.

Evin içinde çekilen görüntülerde çocukların karyolalarına çizilmiş, keskin dişli canavarların korkunç çizimleri görüldü. Polis çocukları bulduğunda çocuklar hala bez takıyordu.

Yetkililer daha önce çocukları okulda hiç görmedikleri konusunda endişelerini dile getiren bir komşudan ihbar almıştı.

İspanya'daki korku evi: Hasta sandıkları çocuklarını 4 yıl eve kapattılar! - 4

ÇÖP EVE DÖNMÜŞ

İspanyol polisi, eve girdiklerinde evin iğrenç bir durumda olduğunu, etrafta yığınla çöp ve dağ gibi birikmiş ilaçlar olduğunu söyledi.

Her yer evcil hayvan dışkısıyla kaplıydı ve ailenin ayrıca büyük bir tümörü olan bir kedisi vardı.

Çocukların günlük olarak tuvaleti kullanabilecekleri bir zaman çizelgeleri ve maksimum bir sayı vardı çünkü geri kalan zamanlarda bez takmaları gerekiyordu.

İspanya'daki korku evi: Hasta sandıkları çocuklarını 4 yıl eve kapattılar! - 5

ÇOCUKLARI ÜÇ MASKEYLE ÇIKARDILAR

Şok edici bir çocuk doktoru raporunda, çocukların tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için uzun süre beklemek zorunda kalmaları nedeniyle bağırsaklarında dışkı birikmesi sonucu "şiddetli kabızlık" yaşadıkları tespit edildi.

Çocuklarının ciddi derecede hasta olduğuna inanan aile, polisleri eve alırken dikkatli olmaları ve maske takmaları konusunda ısrarcı oldu. Çocuklarına da en az üçer tane maske taktılar.

Bir polis memuru İspanyol basınına, "Üst üste üç maske takmışlardı. Gerçeklikle hiçbir bağlantıları yoktu." diye konuştu.

İspanya'daki korku evi: Hasta sandıkları çocuklarını 4 yıl eve kapattılar! - 6

UYGUN AYAKKABILARI BİLE YOKTU

Polisler çocukları binadan çıkarmak istediklerinde, yıllardır kendilerine ayakkabı alınmadığı için kendi bedenlerine uygun ayakkabıları bile yoktu.

Ebeveynlerin çocuklarını kendi evlerine kilitlemelerinin nedeni henüz bilinmiyor.

İspanya'daki korku evi: Hasta sandıkları çocuklarını 4 yıl eve kapattılar! - 7

COVID KORKUSU AİLEYİ BİTİRDİ

Araştırmacılar, anne ve babanın "Covid sendromu" yaşadığını ve virüs korkusuyla yaşadıklarını öne sürdü. Polis memurlarından biri El Mundo'ya, "Çocuklar içler acısı bir durumdaydı" dedi.

Evde yapılan ilk arama, İspanya'nın elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa gömülmesi nedeniyle daha da zorlaştı.

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