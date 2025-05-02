İspanya'daki korku evi: Hasta sandıkları çocuklarını 4 yıl eve kapattılar!
İspanya'da yaşanan elektrik kesintileri, aile içi istismarı ortaya çıkardı. Bir anne ve babanın "Covid karantinası"na aldığı çocukları dört yılın ardından ilk kez güneş ışığı gördü. Virüs korkusuyla yaşayan ailenin, çocuklarının ciddi derecede hasta olduğuna inandığı belirlendi.
DÖRT YIL SONRA GÜN IŞIĞINA ÇIKTILAR
İspanya'da anne babaları tarafından esir tutulan çocuklar, polis tarafından kurtarıldıktan sonra dört yılın ardından ilk kez güneş ışığına çıktı.
DW'nin haberine göre, Oviedo polisi pazartesi günü İspanya'daki elektrik kesintileri sırasında evi ziyaret etti ve çocukların içinde yaşadığı koşullar karşısında dehşete düştü.