İspanya'daki korku evi: Hasta sandıkları çocuklarını 4 yıl eve kapattılar!

ÜÇ KÜÇÜK ÇOCUK BULUNDU

Ailenin, Covid-19 salgını sırasında kendini dünyaya kapattığı, çocukların dışarı çıkmasını yasakladığı ve onları evde kapalı tuttuğu, sefalet içinde yaşadıkları, küçük beşiklerde uyudukları ortaya çıktı

Polis, evde üç küçük çocuk buldu; sekiz yaşındaki ikizler ve on yaşındaki büyük kardeşleri. Çocuklar 2021 yılından beri hiç evden çıkmamıştı.

Çocukların anne ve babasının Alman asıllı 53 yaşındaki Christian Steffen ve Amerikalı eşi 48 yaşındaki Melissa Ann Steffen olduğu belirtildi.

Çiftin tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildiği ve suçlu bulunmaları halinde yedi yıla kadar hapis cezası alabilecekleri aktarıldı.