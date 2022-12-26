Annelik içgüdüsü kurtardı: Doktorların 'ölü' dediği bebeği canlı doğurdu

8 GÜNLÜKKEN AMELİYAT OLDU

Diğer taraftan Oakley, bağırsaktaki dokuların iltihaplanıp öldüğü Nekrotizan enterokolit adlı bir hastalığın teşhisi konulduktan sonra sekiz günlükken bir ameliyat geçirdi. Küçük çocuk, ayrıca bir bağırsak torbası taktırdı ve gelecek baharda başka ameliyatlarla karşı karşıya kalacak.

Nekrotizan enterokolit bağırsaklarda (genellikle kolon) oluşan ve hemen tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilen bir hastalığa deniliyor. Nekrotizan enterokolit en sık prematüre bebekleri etkiliyor ve vakaların yüzde 60 ila 80'ini bu bebekler oluşturuyor. Hastalık, genellikle doğumdan 3-12 gün sonra ortaya çıkıyor.