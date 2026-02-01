Annesi Epstein belgelerinde, oğlu 38 suçtan mahkemede

Adı Marius Borg Hoiby. 29 yaşındaki Hoiby, Prenses Mette-Marit'in Norveç Prensi Haakon ile birlikte olmadan önce doğan çocuğu. Evlilik dışı doğan Marius Borg'un babasının Norveç'te kokain ticareti yaptığı ve bu yüzden hapse girdiği belirtiliyor. Mette-Marit evlenip Norveç Prensesi olduktan sonra oğlu Marius Borg prens unvanını kraliyet soyundan olmadığı için taşıyamıyor.

Prensesin oğlunun suç karnesi ise bir hayli kabarık ve bu suçlardan dolayı Marius Borg hakim karşısına çıkacak.

38 SUÇUN 4'Ü TECAVÜZ

2017'de bir festivalde uyuşturucu madde bulunduğu için ceza alan Marius Borg daha sonraları da defalarca uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan yakalandı.

Ancak Borg'un suç karnesi bunlarla sınırlı kalmadı. Kız arkadaşını dövdüğü, bir başka kadını da tehdit ettiği için gözaltına alınan Borg, 2024 yılında bu kez tecavüzle suçlandı. Hapishaneye gönderilen ve orada 10 gün kalan prensesin oğlunun, daha sonra da “yakın ilişkilerde istismar”, uzaklaştırma emrini ihlal etme ve geçerli ehliyeti olmadan araç kullanma suçlarını işlediği belirtildi.

Suç kaydı kabaran Marius Borg hakkında harekete geçen savcılık, hazırladığı iddianameyle prensesin oğlunu hakim karşısına çıkarmayı planlıyor.

Marius Borg, aralarında dört kadına tecavüz, kız arkadaşına saldırma ve tehdit etme, dairesine zarar verme, uyuşturucu suçları ve trafik ihlalleri de bulunan toplam 38 suçlamayla karşı karşıya. Suçlu bulunması halinde 10 yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Marius Borg'un annesi Prenses Mette-Marit ve üvey babası veliaht prens Haakon, duruşmalara katılmayacaklarını açıkladı.