Annesi Epstein belgelerinde, oğlu 38 suçtan mahkemede
01.02.2026 13:22
Erdem Güzel
Norveç Kraliyet ailesi tarihi bir skandalla karşı karşıya. Veliaht prens Haakon'un eşi Prenses Mette-Marit'in adı Epstein belgelerinde binden fazla kez zikredilirken, prensesin oğlu ise 38 farklı suçlamayla hakim karşısına çıkacak.
GELECEKTEKİ KRALIN PRENS OLMAYAN ÜVEY OĞLU
Adı Marius Borg Hoiby. 29 yaşındaki Hoiby, Prenses Mette-Marit'in Norveç Prensi Haakon ile birlikte olmadan önce doğan çocuğu. Evlilik dışı doğan Marius Borg'un babasının Norveç'te kokain ticareti yaptığı ve bu yüzden hapse girdiği belirtiliyor. Mette-Marit evlenip Norveç Prensesi olduktan sonra oğlu Marius Borg prens unvanını kraliyet soyundan olmadığı için taşıyamıyor.
Prensesin oğlunun suç karnesi ise bir hayli kabarık ve bu suçlardan dolayı Marius Borg hakim karşısına çıkacak.
38 SUÇUN 4'Ü TECAVÜZ
2017'de bir festivalde uyuşturucu madde bulunduğu için ceza alan Marius Borg daha sonraları da defalarca uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan yakalandı.
Ancak Borg'un suç karnesi bunlarla sınırlı kalmadı. Kız arkadaşını dövdüğü, bir başka kadını da tehdit ettiği için gözaltına alınan Borg, 2024 yılında bu kez tecavüzle suçlandı. Hapishaneye gönderilen ve orada 10 gün kalan prensesin oğlunun, daha sonra da “yakın ilişkilerde istismar”, uzaklaştırma emrini ihlal etme ve geçerli ehliyeti olmadan araç kullanma suçlarını işlediği belirtildi.
Suç kaydı kabaran Marius Borg hakkında harekete geçen savcılık, hazırladığı iddianameyle prensesin oğlunu hakim karşısına çıkarmayı planlıyor.
Marius Borg, aralarında dört kadına tecavüz, kız arkadaşına saldırma ve tehdit etme, dairesine zarar verme, uyuşturucu suçları ve trafik ihlalleri de bulunan toplam 38 suçlamayla karşı karşıya. Suçlu bulunması halinde 10 yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Marius Borg'un annesi Prenses Mette-Marit ve üvey babası veliaht prens Haakon, duruşmalara katılmayacaklarını açıkladı.
ANNE PRENSES EPSTEIN BELGELERİNDE
Oğlu hakim karşısına çıkacak Prenses Mette-Marit'in kendisi de bir başka skandalın ortasında yer alıyor. Pedofili milyarder Jeffrey Epstein ve kurduğu ağla ilgili yayınlanan belgelerde prensesin adının binden fazla kez geçtiği ortaya çıktı.
Prenses Mette-Marit'in pedofili milyarder Epstein ile özellikle 2011 ve 2014 yılları arasında yakın bir arkadaşlığının olduğu belirtiliyor. Norveç basını Prensesin Epstein'in “genç kadınlarla bağlantı kurmasına” yardımcı olduğunu iddia etti. 2008'de reşit olmayanların cinsel istismarı suçlamalarından hüküm giyen Epstein ile hapisten çıktıktan sonra yakın ilişki kuran Norveç Prensesi'nin, 2011 ile 2014 yılları arasında çeşitli kez görüştüğü, yakın temasta kaldıkları belirtildi.
ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı dosyalarda Norveç Prensesi'nin Epstein'e “Beni hep gülümsetiyorsun. Çünkü beynimi gıdıklıyorsun” dediği, katıldığı Lüksemburg Kraliyet Ailesi düğününü de anlatarak sıkıcı bulduğunu ifade ettiği oraya çıktı.
Norveç Prensesi'nin Epstein'in evinde 4 gün kaldığı iddia edilmişti. Dosyaların yayınlanmasının ardından da saray bu iddiayı doğruladı.
Bu ziyaret sırasında Epstein ile evinde görüşen prenses, bir diğer görüşmenin ise Karayip adası Saint-Barthelemy'de gerçekleştiğini ve Veliaht Prens Haakon'un Epstein ile ilk ve tek kez burada görüştüğü bildirildi.
Saray, veliaht prensesin, daha sonra suçlandığı birçok istismarın gerçekleştiği iddia edilen Epstein'in özel adasını asla ziyaret etmediğini vurguladı.
"UTANÇ DUYUYORUM"
Dosyaların ortaya çıkmasının ardından Norveç Prensesi bir açıklama yaptı. "Bu düpedüz utanç verici," diyen Mette-Marit, Jeffrey Epstein ile olan temasından pişmanlık duyduğunu belirtti.
"Üstlenmem gereken bir sorumluluk var. Kötü bir karar verdim ve Epstein ile herhangi bir temas kurduğum için pişmanım. Bu düpedüz utanç verici." ifadelerini kullanan Mette-Marit, "Jeffrey Epstein yaptıklarından sorumludur. Epstein'ın geçmişini daha iyi kontrol etmediğim ve ne tür bir insan olduğunu yeterince çabuk anlamadığım için sorumluluk almalıyım," dedi.
2019'da Norveç basınının bu bağlantıyı iddia olarak ortaya atmasının ardından Kraliyet sarayı, prenses ve Epstein arasındaki arkadaşlığın 2013 yılında kesildiğini söylemişti ancak dosyaların yayınlanmasıyla bu iddiaların asılsız olduğu ve ilişkinin bir süre daha devam ettiği belirtildi.
İSKANDİNAV MONARŞİLERİNİN HEPSİ LİSTEDE
Epstein dosyalarında Norveç Prensesi'nin yanı sıra İsveç Prensesi ve Danimarka Kralı'nın isimleri de geçiyor.
İsveç Prensesi Sofia'nın 2015'te Prens Carl Philip ile evlenip İsveç prensesi olmadan önce, 2012'de Epstein'in konuğu olarak New York'ta özel bir Broadway gösterimine davet edilmişti.
İsveç Kraliyet Sarayı daha önce Sofia'nın 2005 civarında birkaç kez Epstein ile görüştüğünü ve son 20 yıldır onunla hiçbir temasının olmadığını belirtmişti.
Belgeler ayrıca, "genç ve hırslı kadınlar" için bir ağ işleten iş kadını Barbro Ehnbom tarafından Epstein'e gönderilen Sofia'nın 2010 tarihli bir fotoğrafını da içeriyor.
Belgelerde ismi geçen bir diğer İskandinav monarşisi üyesi ise Danimarka Kralı Frederik. Veliaht prens olduğu dönemde Epstein ile teması olduğu ortaya çıkan Frederick'in adı özellikle yemek daveti listelerinde geçiyor.
Pedofili iş adamı Jeffrey Epstein, 2019'da New York'taki hapishane hücresinde, cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken ölü bulundu. Florida eyaletindeki bir mahkemede suçunu kabul eden ve 2008'de bir çocuğu fuhuşa teşvik etmekten mahkum edilen Epstein'in kurbanları, zengin ve siyasi elit üyeleri tarafından kullanılan geniş bir cinsel istismar ağı işlettiği belirtiliyor.