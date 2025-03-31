Annesi meme kanserinden öldü, 5 gün sonra aynı hastalığa yakalandı: Bu belirtiyle doktora gitti
Sue Ware, annesini meme kanserinden kaybettikten sadece beş gün sonra, kendisinin de bu korkunç hastalığa yakalandığını öğrendi. O, annesinin cenazesini planlarken, böyle bir gerçekle yüzleşeceğini aklından bile geçirmemişti.
59 yaşındaki Sue, annesi Betty'nin ölümünün ardından, sağ göğsünde fark ettiği kızarıklık nedeniyle iltihaplı meme kanseri teşhisi aldı. Bu değişikliği ilk fark ettiğinde, annesinin hastalığı nedeniyle yaşadığı duygusal yoğunluk ve endişelerle bu durumu birleştirmişti. Ama kanserin, göğsündeki bu değişimle bağlantılı olabileceği aklının ucundan bile geçmemişti.