Annesi meme kanserinden öldü, 5 gün sonra aynı hastalığa yakalandı: Bu belirtiyle doktora gitti

Sue, “İki ay önce mamogram çektirmiştim ve sonuç temiz çıkmıştı, bu yüzden kendimi güvende hissediyordum” diyor. Ancak kısa bir süre sonra, annesinin vefatının ardından, Sue'nun memesinde ciddi bir değişiklik fark edildi. Şok edici bir şekilde, onun da meme kanserine yakalanmış olduğu ortaya çıktı.



Eylül 2023'te, Sue'ya nadir görülen agresif inflamatuar meme kanseri teşhisi kondu. Bu tür meme kanserleri, tüm meme kanserlerinin yalnızca yüzde beşini oluşturur ve daha hızlı yayılma eğilimindedir. Teşhis, Sue için büyük bir şoktu. "Çok geç yakalanmıştım ve kanser 3. evreye gelmişti. Annemin kanserinden dolayı bunu daha da gerçek dışı hissettim,” diyor.





