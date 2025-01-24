Annesi ve büyükannesi tarafından kafeste tutuldu;13 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Arizona’da büyükannesi ve annesi tarafından kafeste yaşamaya zorlanan 13 yaşındaki Melanie Lujan yaşamını yitirdi. Polis, evdeki koşulları “içler acısı” olarak tanımlarken, olayla ilgili çocuk istismarı ve olası cinayet suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
ABD'nin Arizona eyaletinde, Melanie Lujan isimli genç kız büyükannesi Virginia Lujan ve annesi Jami Hodges tarafından kafeste yaşamaya zorlandı. 112’ye yapılan çağrının ardından yetkililer, 13 yaşındaki kızın nefes almadığını tespit etti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, saatler süren müdahaleye rağmen Melanie’yi kurtaramadı ve genç kız yaşamını yitirdi.