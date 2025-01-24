Annesi ve büyükannesi tarafından kafeste tutuldu;13 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Melanie’nin ölümünün ardından yapılan ev aramasında, kızın vücudunda morluklar ve yaralar tespit edildi. Ayrıca Melanie'de üç yaşındaki bir çocuğun zihinsel kapasitesine sahipti.

Evin oldukça dağınık ve kirli olduğu ifade edilirken, Melanie'nin tutulduğu kafesin alt kısmının olmadığı ve etrafının parmaklıklarla çevrili olduğu öğrenildi. Tempe Polisi Kamu Bilgilendirme Görevlisi Jessica Ells, evdeki koşulları “çok içler acısı” olarak tanımladı.