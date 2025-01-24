Annesi ve büyükannesi tarafından kafeste tutuldu;13 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Arizona’da büyükannesi ve annesi tarafından kafeste yaşamaya zorlanan 13 yaşındaki Melanie Lujan yaşamını yitirdi. Polis, evdeki koşulları “içler acısı” olarak tanımlarken, olayla ilgili çocuk istismarı ve olası cinayet suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Annesi ve büyükannesi tarafından kafeste tutuldu;13 yaşındaki kız hayatını kaybetti - 1

ABD'nin Arizona eyaletinde, Melanie Lujan isimli genç kız büyükannesi Virginia Lujan ve annesi Jami Hodges tarafından kafeste yaşamaya zorlandı. 112’ye yapılan çağrının ardından yetkililer, 13 yaşındaki kızın nefes almadığını tespit etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, saatler süren müdahaleye rağmen Melanie’yi kurtaramadı ve genç kız yaşamını yitirdi.

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Annesi ve büyükannesi tarafından kafeste tutuldu;13 yaşındaki kız hayatını kaybetti - 2

Melanie’nin ölümünün ardından yapılan ev aramasında, kızın vücudunda morluklar ve yaralar tespit edildi. Ayrıca Melanie'de üç yaşındaki bir çocuğun zihinsel kapasitesine sahipti. 

Evin oldukça dağınık ve kirli olduğu ifade edilirken, Melanie'nin tutulduğu kafesin alt kısmının olmadığı ve etrafının parmaklıklarla çevrili olduğu öğrenildi. Tempe Polisi Kamu Bilgilendirme Görevlisi Jessica Ells, evdeki koşulları “çok içler acısı” olarak tanımladı.

Annesi ve büyükannesi tarafından kafeste tutuldu;13 yaşındaki kız hayatını kaybetti - 3

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Melanie’nin büyükannesi Virginia Lujan ve annesi Jami Hodges, çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı. Lujan gözaltına alınırken, Hodges serbest bırakıldı.

Polis, cinayet suçlamalarının da gündeme gelebileceğini belirtti.  Evdeki diğer dört çocuk Çocuk Hizmetleri Departmanı tarafından alındı. Polise evdeki çocukların hiçbirinin okula gitmediğini, en küçüğünün  iki yaşında, en büyüğü ise 15 yaşında olduğunu belirtti. 

Annesi ve büyükannesi tarafından kafeste tutuldu;13 yaşındaki kız hayatını kaybetti - 4

Tempe Polisi Şefi Kenneth McCoy, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bir çocuğun trajik kaybı, toplumumuzdaki en savunmasız kişileri koruma konusundaki ortak sorumluluğumuzun derin bir hatırlatıcısıdır." diyerek çocukların korunmasının önemine dikkat çekti.

Annesi ve büyükannesi tarafından kafeste tutuldu;13 yaşındaki kız hayatını kaybetti - 5

Soruşturma sürerken, polis komşularla görüşerek evdeki istismarın boyutunu tespit etmeye çalışıyor.

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