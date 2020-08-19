Atlantik Okyanusu’nda tahmin edilenden 10 kat daha fazla plastik bulundu

Bilim insanları dünyadaki en büyük çevre sorunlarından olan plastik kirliliğinin tahmin edilenden çok daha ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Atlantik Okyanusu’nda ölçüm yapan araştırmacılar, buradaki kirliliğinin bilinenden 10 kat daha fazla olduğunu açıklayarak, acil eylem çağrısında bulundu.

ntv.com.tr 19.08.2020 - 11:35

Atlantik Okyanusu’nda tahmin edilenden 10 kat daha fazla plastik bulundu - 1

Atlantik Okyanusu'nda önceden tahmin edilenden 10 kat daha fazla plastik bulundu, bu da dünyanın plastik sorununun muhtemelen tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu gösteriyor.

Atlantik Okyanusu’nda tahmin edilenden 10 kat daha fazla plastik bulundu - 2

20 KAT DAHA KİRLİ

İngiltere Ulusal Oşinografi Merkezi tarafından, okyanus yüzeyinin yaklaşık yüzde 5'inde, yapılan yeni ölçümde en yaygın plastik türlerinin 12 ile 21 ton arasında değişen parçaları bulundu. Bu, durum Atlantik'te plastik kirliliğin yaklaşık 200 milyon ton olduğuna işaret ediyor. Önceki tahminlerde, 1950'den 2015'e kadar Atlantik'e toplam 17 milyon ile 47 milyon ton plastiğin salındığı düşünülüyordu.

Atlantik Okyanusu’nda tahmin edilenden 10 kat daha fazla plastik bulundu - 3

Araştırmanın başyazarı Katsiaryna Pabortsava, “Bulgularımız Atlantik Okyanusu’nun yüzeyindeki mikroplastik parçalarının korkunç boyutlara ulaştığını gösteriyor. Tehlike Daha önce büyük ölçüde hafife alındı. Politika yapıcıların bu konuda acil adım atması gerekiyor. İnsanlar hala bunun biyoçeşitlilik ve deniz canlıları için oluşturduğu büyük riskin farkında değil” ifadelerini kullandı.

Atlantik Okyanusu’nda tahmin edilenden 10 kat daha fazla plastik bulundu - 4

POLİTİKA YAPICILARA "HAREKETE GEÇME" ÇAĞRISI

Pabortsava, karar mercilerinin okyanusa plastik erişimini durdurdurmak bir yana çoğu kirlilik kaynağından da haberi olmadığını aktardı. “Okyanustaki plastik miktarının tam değerleri bilinmiyor. Şu anda tahmin yürütebiliyoruz. Ancak bu plastiklerin nereden geldiği hakkında da net bir bilgimiz yok. Ancak, toplumumuz çevre ile ilgli konularda duyarlı ve onlara bu sorunların cevaplarını verebilmeyiz” dedi.

Atlantik Okyanusu’nda tahmin edilenden 10 kat daha fazla plastik bulundu - 5

Araştırma Nature Communications adlı bilimsel dergide yayımlandı.

Atlantik Okyanusu’nda tahmin edilenden 10 kat daha fazla plastik bulundu - 6

Çapı 5 milimetreden küçük olan plastik parçacıklar deniz ve okyanuslara endüstriyel atıklar, tekstil lifleri ve kozmetik ürünlerin taşınmasıyla ulaşıyor ve her yıl yaklaşık milyonlarca ton mikroplastik okyanuslara taşınıyor.

Atlantik Okyanusu’nda tahmin edilenden 10 kat daha fazla plastik bulundu - 7
Diğer taraftan, Arktik ve Alp toprakları da dahi olmak üzere okyanusların en derin kısımlarına kadar tüm gezegeni kirleten mikroplastikler nedeniyle her yıl milyonlarca deniz canlısı ölüyor.
Atlantik Okyanusu’nda tahmin edilenden 10 kat daha fazla plastik bulundu - 8

GELECEK YÜZYILA KADAR DENİZ CANLILARININ YÜZDE 80'İ YOK OLABİLİR

Uzmanlar, önlem alınmadığı takdirde 2100 yılına kadar deniz ve okyanus canlılarının yüzde 80 azalacağını öngörüyor.

Atlantik Okyanusu’nda tahmin edilenden 10 kat daha fazla plastik bulundu - 9
Bununla birlikte buzullar ve karla kaplı alanlarda biriken mikroplastiğin ise Güneş’in ısısını absorbe etmesiyle kutuplardaki erimeyi artırıyor.
Atlantik Okyanusu’nda tahmin edilenden 10 kat daha fazla plastik bulundu - 10
Atlantik Okyanusu’nda tahmin edilenden 10 kat daha fazla plastik bulundu - 11

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