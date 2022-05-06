Antarktika buzunun altında büyük miktarda su tespit edildi

Tespit edilen suyun hacminin birkaç yüz metre derinliğindeki bir rezervuara eşdeğer olduğu aktarıldı.

Su, Whillans Buz Akıntısı'nın altında tespit edilirken, keşfedilen suyun araştırmacıların Science dergisine söylediklerine göre, Antarktika'nın daha sıcak bir dünyaya nasıl tepki vereceği üzerinde önemli bir etkisi olabileceği vurgulandı.