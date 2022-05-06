Antarktika buzunun altında büyük miktarda su tespit edildi

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, batı Antarktika buz tabakasının bir bölümünün altında yatan tortullarda büyük miktarda su tespit edildiği açıklandı.

Haberler - ntv.com.tr 06.05.2022 - 10:50

Antarktika buzunun altında büyük miktarda su tespit edildi - 1

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, buzunun altında büyük miktarda su tespit edildiği açıklandı.

Antarktika buzunun altında büyük miktarda su tespit edildi - 2

ABD, San Diego'daki Scripps Oşinografi Enstitüsü'nden Dr. Chloe Gustafson liderliğindeki bir ekip tarafından yapılan çalışmada, batı Antarktika buz tabakasının bir bölümünün altında yatan tortullarda çok miktarda su tespit edildiği bildirildi.

Antarktika buzunun altında büyük miktarda su tespit edildi - 3

Tespit edilen suyun hacminin birkaç yüz metre derinliğindeki bir rezervuara eşdeğer olduğu aktarıldı.

Su, Whillans Buz Akıntısı'nın altında tespit edilirken, keşfedilen suyun araştırmacıların Science dergisine söylediklerine göre, Antarktika'nın daha sıcak bir dünyaya nasıl tepki vereceği üzerinde önemli bir etkisi olabileceği vurgulandı.

Antarktika buzunun altında büyük miktarda su tespit edildi - 4

Buzulların ve buz akıntılarının tabanındaki su genellikle hareketlerini kayganlaştırdığını belirten bilim insanları, gelecekteki iklim etkilerini simüle eden modellerin söz konusu keşfi hesaba katmak zorunda kalacaklarının altını çizdi.

Antarktika buzunun altında büyük miktarda su tespit edildi - 5

Scripps buzulbilim profesörü Helen Fricker, "Bir direnç modeli elde edersiniz ve ne kadar su olduğunu bulmak için bunu tersine çevirmeniz gerekir ve tespit edilen miktar çok büyük" dedi.

Antarktika buzunun altında büyük miktarda su tespit edildi - 6

Fricker, "İnsanlar uzun zamandır bu yeraltı suyunun orada olduğundan şüpheleniyorlardı, ancak ilk kez gerçekten ölçebildik" diye konuştu.

Yeraltı suyunun, bodrum kayalarının ısısı nedeniyle potansiyel olarak nispeten sıcak olduğu belirtildi.

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