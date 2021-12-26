Antarktika’da buzullar hızla eriyor: Deniz seviyesi 5 metre kadar yükselebilir

Küresel ısınmanın neden olduğu deniz seviyesinin yükselmesi okyanuslara uzanıyor ve buzulların erimesine neden oluyor.

Bu yüzden deniz seviyesi önemli ölçüde yükselmesi, yoğun nüfuslu kıyıların geniş alanları, onu korumak için kapsamlı ve kıyı değişiklikleri olmaksızın yaşanmaz hale getirebilir.