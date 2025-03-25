Antarktika'da heyecanlandıran keşif: Buz dağı kırıldı, yaşam ortaya çıktı!

BUZUN ALTINDA YAŞAMAK

Keşif, ısınan bir gezegende derin deniz yaşamının nasıl değişebileceğini anlamak için önemli bir temel sağlıyor.

Antarktika açıklarındaki büyük gizem tüm ekosistemi kapsıyor: Bu kadar çok yaşam bu kadar çok buzun altında nasıl gelişiyor?