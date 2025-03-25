Antarktika'da heyecanlandıran keşif: Buz dağı kırıldı, yaşam ortaya çıktı!
Antarktika kıyılarında bir buz dağının kırılması sonucu yıllardır gün ışığı görmeyen bir okyanus şeridi ortaya çıktı. Bulacakları konusunda fazla umudu olmayan bilim insanları, keşifleri karşısında şaşkınlığa uğradı. El değmemiş deniz tabanında yeni bir ekosistem bulan raştırmacılar, tarihe geçen keşif gezisinde düzinelerce yeni tür tespit edebileceklerine inanıyor. Bu kadar çok yaşam bu kadar çok buzun altında nasıl gelişiyor?
DERİN DENİZDE İLK ARAŞTIRMA
Araştırmacılar Antarktika kıyılarında çalışırken yaklaşık 30 kilometre uzunluğundaki devasa bir buz dağı koparak onlarca yıldır gün ışığı görmeyen bir okyanus şeridini ortaya çıkardı.
Falkor adlı bir araştırma gemisindeki ekip, yeni ortaya çıkan deniz tabanını aramaya karar verdi. Daha önce hiçbir araştırma ekibi oradaki derin denizi keşfetmemişti.