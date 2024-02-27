Antarktika'da ilk kuş gribi vakası görüldü
Bilim insanları Antarktika ana karasında ilk kez H5N1 kuş gribi virüsü ile karşılaştı. İki ölü martıda tespit edilen virüsün penguen kolonilerine sıçramasından endişe ediliyor.
Bilim insanları, kuş gribinin ilk kez Antarktika ana karasına ulaştığını doğruladı.
H5N1 virüsü, Antarktika yarımadasındaki Arjantin araştırma istasyonu Primavera Üssü yakınlarında "skua" diye bilinen iki ölü martıda bulundu.
Antarktika Araştırmaları Bilimsel Komitesi'nin verilerine göre, yine Antarktika yarımadasında kahverengi martı, güney kutup martısı ve yosun martısında şüpheli vakalar rapor edildi.