Antarktika'da Türk bilim insanlarından buzul tırmanışı

Sefer Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, Shoesmith Buzulu’ndaki tırmanışıyla karbon ayak izinin azaltılması ve sıfır atık bilincinin artırılması yönünde küresel bir mesaj verdi. Buzullardaki yoğun erimenin hayatın dengesini bozacağının gerçek bir kanıtı olduğunu vurgulayan Başar, çöp üretiminin en aza indirilmesi ve çevresel önlemlerin ön plana çıkartılması gerektiğini belirtti. Antarktika’daki buzul hareketliliğinin tüm dünyayı etkilediğini ifade eden ekip, farkındalık yaratarak iklim krizine karşı somut adımlar atılmasına dikkat çekti.