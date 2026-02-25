Antarktika'da Türk bilim insanlarından buzul tırmanışı
25.02.2026 12:11
AA
Türk bilim insanları Antarktika'da çalışmalarına devam ediyor. Buzul tırmanışı gerçekleştiren bilim insanları hızlı erimeye dikkat çekmek istiyor.
"AMAÇ HIZLI ERİMEYE DİKKAT ÇEKMEK"
Türk bilim insanları Antarktika'da çalışmalarına devam ediyor. Bilim insanları, 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında “Shoesmith Buzulu’nda" iklim değişikliği ve hızlı erimeye dikkat çekmek amacıyla sembolik bir tırmanış gerçekleştirdi.
Bilim insanları burada küresel ısınmanın etkileri üzerine farkındalık yaratmak için Horseshoe Adası'nda bir araya geldi. Sefer sırasında buzullarda yaşanan büyük kırılmaların ardından gerçekleştirilen bu etkinlik, bölgedeki çevresel değişimin ulaştığı boyutu kamuoyuna duyurmayı hedefliyor.
"HER YIL ORTALAMA 10 METRELİK BUZUL ERİYOR"
Türk bilim insanları, Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nın bulunduğu bölgedeki Shoesmith Buzulu’nu 10 yıldır süren projelerle izleyerek iklim değişikliğinin somut verilerini kayıt altına alıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda, son 10 yıl içerisinde her yıl ortalama 10 metre boyundaki buzulun denize döküldüğü tespit edildi. Bölgede gözlemlenen kısa aralıklı büyük kırılmalar, buzul hareketlerinin sadece yerel değil, küresel ölçekte doğuracağı tehlikeli sonuçların somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.
"BUZULLARDAKİ ERİME HAYATIN DENGESİNİ BOZACAK"
Sefer Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, Shoesmith Buzulu’ndaki tırmanışıyla karbon ayak izinin azaltılması ve sıfır atık bilincinin artırılması yönünde küresel bir mesaj verdi. Buzullardaki yoğun erimenin hayatın dengesini bozacağının gerçek bir kanıtı olduğunu vurgulayan Başar, çöp üretiminin en aza indirilmesi ve çevresel önlemlerin ön plana çıkartılması gerektiğini belirtti. Antarktika’daki buzul hareketliliğinin tüm dünyayı etkilediğini ifade eden ekip, farkındalık yaratarak iklim krizine karşı somut adımlar atılmasına dikkat çekti.