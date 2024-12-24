Antarktika'daki bilim insanları yeni yılı nasıl kutluyor?

Antarktika kıtasında araştırma yapan bilim insanları, bol karlı bir yılbaşı geçirecek. Ekip çadırlarını el örgüsü yün süslerle süsleyecek ve muhtemelen biraz sıcak çikolatanın tadını çıkaracak. Daha önce Antarktika'da Noel geçirmiş olan bilim insanları, ayrıca Antarktika dondurması yapmayı planlıyor. Buzullar arasında girilen yeni yılın en zor kısmı ise ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalacak olmaları...

Antarktika'daki bilim insanları yeni yılı nasıl kutluyor? - 1

KARLI BİR YENİ YIL

Bu yıl çoğumuz karlı bir yılbaşı geçirmeyecek, ancak bir grup bilim insanı Antarktika kıtasında araştırma yaparken bunu garantiliyor.

Northumbria Üniversitesi'nden Dr. Kate Winter ve meslektaşları, eriyen buzulların okyanusa ne kadar hızlı karıştığını incelemek için Flask buzuluna aletler yerleştirecek.

DÜNYA HABERLERİ

Antarktika'daki bilim insanları yeni yılı nasıl kutluyor? - 2

YÜN SÜSLER VE SICAK ÇİKOLATA

Winter, diğer iki araştırmacıyla birlikte Noel sabahına turuncu bir piramit çadırda, uyku tulumlarını ahşap tahtaların üzerindeki koyun postu üzerine yerleştirerek başlayacak.

Ekip çadırlarını el örgüsü yün süslerle süsleyecek ve muhtemelen biraz sıcak çikolatanın tadını çıkaracak.

Antarktika'daki bilim insanları yeni yılı nasıl kutluyor? - 3

BİLİM İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM

Antarktika'daki bilim insanları araştırma sahasına yaklaşık 6 kilometrelik mesafeyi kayak yaparak kat etmeyi planlıyor. Ekip burada güneş panelleri kurmak gibi çeşitli işler yapacak.

Antarktika'daki bilim insanları yeni yılı nasıl kutluyor? - 4

ÖZEL ANTARKTİKA DONDURMASI

Daha önce Antarktika'da Noel geçirmiş olan bilim insanları, Antarktika dondurması yapmayı düşünüyor.

Bu işlem, özel bir toz, yoğunlaştırılmış süt ve bölgede bolca bulunan kar toplarını içeriyor.

Antarktika'daki bilim insanları yeni yılı nasıl kutluyor? - 5

AİLELERİNİ ARAYACAKLAR

İnternet bağlantısı olmadan görüntülü görüşmeler yapmak ve fotoğraf göndermek zor olabilir; ancak ekip ailelere mesaj atmayı veya onları aramayı umuyor.

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