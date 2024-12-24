Antarktika'daki bilim insanları yeni yılı nasıl kutluyor?

KARLI BİR YENİ YIL

Bu yıl çoğumuz karlı bir yılbaşı geçirmeyecek, ancak bir grup bilim insanı Antarktika kıtasında araştırma yaparken bunu garantiliyor.

Northumbria Üniversitesi'nden Dr. Kate Winter ve meslektaşları, eriyen buzulların okyanusa ne kadar hızlı karıştığını incelemek için Flask buzuluna aletler yerleştirecek.