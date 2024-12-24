Antarktika'daki bilim insanları yeni yılı nasıl kutluyor?
Antarktika kıtasında araştırma yapan bilim insanları, bol karlı bir yılbaşı geçirecek. Ekip çadırlarını el örgüsü yün süslerle süsleyecek ve muhtemelen biraz sıcak çikolatanın tadını çıkaracak. Daha önce Antarktika'da Noel geçirmiş olan bilim insanları, ayrıca Antarktika dondurması yapmayı planlıyor. Buzullar arasında girilen yeni yılın en zor kısmı ise ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalacak olmaları...
KARLI BİR YENİ YIL
Bu yıl çoğumuz karlı bir yılbaşı geçirmeyecek, ancak bir grup bilim insanı Antarktika kıtasında araştırma yaparken bunu garantiliyor.
Northumbria Üniversitesi'nden Dr. Kate Winter ve meslektaşları, eriyen buzulların okyanusa ne kadar hızlı karıştığını incelemek için Flask buzuluna aletler yerleştirecek.