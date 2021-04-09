Antarktika’daki buz tabakalarının üçte biri çökme riski altında

Bilim insanları, Antarktika'yı çevreleyen geniş ve yüzen buz platformlarının üçte birinden fazlasının küresel ısınma nedeniyle çökme riski altında olduğunu açıkladı. 2017'de A68 buzdağını oluşturmak için bölünen yarımadada kalan en büyük buz tabakası olan Larsen C’nin özellikle tehdit altında olan dört buz sahasından biri olduğu belirtildi. Bununla birlikte, küresel sıcaklıkların sanayi devrimi öncesi seviyelerin 4 santigrat derece üzerine çıkma eğilimde olması nedeniyle deniz seviyelerinin muazzam miktarda yükseleceği konusunda uyarı yapıldı.

ntv.com.tr 09.04.2021 - 15:50

Antarktika’daki buz tabakalarının üçte biri çökme riski altında - 1

İngiltere’de yer alan Reading Üniversitesi, iklim değişikliğinin küresel sıcaklıkları artırması nedeniyle Antarktika'yı çevreleyen yüzen buz platformlarının erime ve akıştan kaynaklanan dramatik çöküş olaylarına karşı ne kadar savunmasız olacağını tahmin eden şimdiye kadarki en ayrıntılı araştırmaya öncülük etti.

Antarktika’daki buz tabakalarının üçte biri çökme riski altında - 2

500 BİN KİLOMETRE KARE ALAN ÇÖKEBİLİR

Tüm Antarktika buz sahanlıklarının yüzde  34'ünün (yaklaşık yarım milyon kilometre kare), Antarktika Yarımadası'ndaki buz sahanlığının yüzde 67'si dahil olmak üzere, 4 derece civarındaki ısınma nedeniyle çökme riski altında olacağını buldu. 

Antarktika’daki buz tabakalarının üçte biri çökme riski altında - 3

LARSEN C KRİTİK DURUMDA

Araştırmacılar ayrıca, 2017'de A68 buzdağını oluşturmak için bölünen yarımadada kalan en büyük buz tabakası olan Larsen C'yi  özellikle tehdit altında olacak dört buz sahasından biri olarak tanımladı. İkilm değişikliği tehdidiyle karşı karşıya olan diğer buz raflarının ise Shackleton, Pine Island ve Wilkins olduğunu belirtildi.

Antarktika’daki buz tabakalarının üçte biri çökme riski altında - 4

Araştırmacılar, Paris İklim Anlaşması’nda belirtildiği gibi sıcaklık artışını 2 derece ile sınırlamanın risk altındaki alanı yarı yarıya azaltabileceğini ve deniz seviyelerinde ciddi bir yükselmeyi önleyebileceğini söyledi.

Antarktika’daki buz tabakalarının üçte biri çökme riski altında - 5

DENİZ SEVİYELERİ MUAZZAM ÖLÇÜDE YÜKSELEBİLİR

Buz rafları, bir kara kütlesine bağlanan kalıcı yüzen buz tabakalarına deniliyor ve  çoğu Antarktika kıyılarını çevreliyor.

Çalışmanın yazarlarından Ella Gilbert,“Buz rafları, karadaki buzulların okyanusta serbestçe dolaşmasını ve deniz seviyesinin yükselmesini önleyen önemli tamponlardır.  Bunlardan birinin çökmesi durumunda bir şişeden dev bir mantarın çıkarılması gibi, buzullardan muazzam miktarda suyun denizlere ulaşması meydana gelir” ifadelerini kullandı.

Antarktika’daki buz tabakalarının üçte biri çökme riski altında - 6
Gilbert. “Eğer sıcaklıklar mevcut oranlarda yükselmeye devam ederse, önümüzdeki on yıllarda daha fazla Antarktika buz tabakasını kaybedebiliriz. Isınmayı sınırlamak sadece Antarktika için iyi olmayacak . buz tabakalarını korumak, daha az küresel deniz seviyesi artışı anlamına geliyor ve bu hepimiz için iyi” dedi.

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