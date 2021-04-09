Antarktika’daki buz tabakalarının üçte biri çökme riski altında

ntv.com.tr 09.04.2021 - 15:50
İngiltere’de yer alan Reading Üniversitesi, iklim değişikliğinin küresel sıcaklıkları artırması nedeniyle Antarktika'yı çevreleyen yüzen buz platformlarının erime ve akıştan kaynaklanan dramatik çöküş olaylarına karşı ne kadar savunmasız olacağını tahmin eden şimdiye kadarki en ayrıntılı araştırmaya öncülük etti.
Tüm Antarktika buz sahanlıklarının yüzde 34'ünün (yaklaşık yarım milyon kilometre kare), Antarktika Yarımadası'ndaki buz sahanlığının yüzde 67'si dahil olmak üzere, 4 derece civarındaki ısınma nedeniyle çökme riski altında olacağını buldu.
Araştırmacılar ayrıca, 2017'de A68 buzdağını oluşturmak için bölünen yarımadada kalan en büyük buz tabakası olan Larsen C'yi özellikle tehdit altında olacak dört buz sahasından biri olarak tanımladı. İkilm değişikliği tehdidiyle karşı karşıya olan diğer buz raflarının ise Shackleton, Pine Island ve Wilkins olduğunu belirtildi.
Araştırmacılar, Paris İklim Anlaşması’nda belirtildiği gibi sıcaklık artışını 2 derece ile sınırlamanın risk altındaki alanı yarı yarıya azaltabileceğini ve deniz seviyelerinde ciddi bir yükselmeyi önleyebileceğini söyledi.
Buz rafları, bir kara kütlesine bağlanan kalıcı yüzen buz tabakalarına deniliyor ve çoğu Antarktika kıyılarını çevreliyor.
Çalışmanın yazarlarından Ella Gilbert,“Buz rafları, karadaki buzulların okyanusta serbestçe dolaşmasını ve deniz seviyesinin yükselmesini önleyen önemli tamponlardır. Bunlardan birinin çökmesi durumunda bir şişeden dev bir mantarın çıkarılması gibi, buzullardan muazzam miktarda suyun denizlere ulaşması meydana gelir” ifadelerini kullandı.