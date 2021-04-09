Antarktika’daki buz tabakalarının üçte biri çökme riski altında

LARSEN C KRİTİK DURUMDA

Araştırmacılar ayrıca, 2017'de A68 buzdağını oluşturmak için bölünen yarımadada kalan en büyük buz tabakası olan Larsen C'yi özellikle tehdit altında olacak dört buz sahasından biri olarak tanımladı. İkilm değişikliği tehdidiyle karşı karşıya olan diğer buz raflarının ise Shackleton, Pine Island ve Wilkins olduğunu belirtildi.