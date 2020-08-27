Antarktika’taki buz sahanlığının yüzde 60’ı kırılma riski altında

ONLARCA YILLIK BİR SÜRECİN ARDINDAN OLUŞTU

Hidrofraktür olayı, yalnızca buz tabakasının yüzeyi eriyik su ile doluysa meydana geliyor. Büyük eriyik su havuzları, Antarktika'nın birçok bölgesinde onlarca yıldır bir buz tabakasının çökmesine neden olmadan var oldu çünkü suyun yüzey çatlaklarına akışı yavaş veya yeniden donuyor.