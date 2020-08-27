Antarktika’taki buz sahanlığının yüzde 60’ı kırılma riski altında

ABD’li araştırmacılar Antarktika'daki buz tabakalarının yaklaşık yüzde 60'ının iklim değişikliği nedeniyle kırılma tehlikesi altında olduğunu açıkladı. Bilim insanları, Antarktika’daki buz sahanlığının okyanus akışını yavaşlattığını, ancak tabakaların çökmesiyle deniz seviyesinde yükselme olacağını ve kıyılarda bulunan pek çok yerleşim alanın sular altında kalabileceğini belirtti.

ntv.com.tr 27.08.2020 - 14:09

Antarktika’taki buz sahanlığının yüzde 60’ı kırılma riski altında - 1

ABD’de Columbia Üniversitesi tarafından yapılan çalışmaya göre, Antarktika'daki buz tabakalarının yaklaşık yüzde  60'ı  küresel ısınma nedeniyle kırılmanın eşiğinde bulunuyor. 

Antarktika’taki buz sahanlığının yüzde 60’ı kırılma riski altında - 2

BUZUL KAYBI VE DENİZ SEVİYESİNDE YÜKSELME MEYDANA GELEBİLİR

Bu durum ise, Antarktika buzul seviyesinin azalmasını ve deniz seviyesinin yükselme riskini beraberinde getiriyor.

Antarktika’taki buz sahanlığının yüzde 60’ı kırılma riski altında - 3

Araştırmacılar Antarktika'daki bu sahanlığının yüzen uzantılarının, buzun okyanusa akışını yavaşlatmaya yardımcı olduğu, ancak tabakaların çökmesi durumda, eriyen buzulların okyanuslara akışının hızlanacağını açıkladı.

Antarktika’taki buz sahanlığının yüzde 60’ı kırılma riski altında - 4

Nature dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında,  potansiyel olarak buz tabakasının çökmesinin tetiklendiği  "hidrofraktüre" duyarlı alanlar haritalandı. Araştırmacılar, bu sürecin daha önceki çalışmalarda tahmin edilenden daha kısa sürede daha fazla Antarktika buzulunun kaybedilebileceği konusunda uyardı. Söz konusu çalışma, bilim adamlarının  Dünya'nın 1994'ten beri yüzeyinden 28 triyon ton buz kaybettiğine dair son açıklamasının ardından geldi.

DÜNYA ÜZERİNDE 30 YILDAN KISA SÜREDE 28 TRİLYON TOZ BUZ ERİDİ

Antarktika’taki buz sahanlığının yüzde 60’ı kırılma riski altında - 5

ONLARCA YILLIK BİR SÜRECİN ARDINDAN OLUŞTU

Hidrofraktür olayı,  yalnızca buz tabakasının yüzeyi eriyik su ile doluysa meydana geliyor.  Büyük eriyik su havuzları, Antarktika'nın birçok bölgesinde onlarca yıldır bir buz tabakasının çökmesine neden olmadan var oldu çünkü suyun yüzey çatlaklarına akışı yavaş veya yeniden donuyor.

Antarktika’taki buz sahanlığının yüzde 60’ı kırılma riski altında - 6

Bu kapsamda, Columbia Üniversitesi'ndeki Dünya Enstitüsü'nden Ching-Yao Lai ve meslektaşları, Antarktika buz sahanlığının yüzde  60'ının hem okyanusa buz akışını yavaşlattığını hem de kırılmaya açık olduğunu tespit etti. Buzlardaki kırıklar uydu görüntüleriyle açığa çıkarıldı.

Antarktika’taki buz sahanlığının yüzde 60’ı kırılma riski altında - 7

YÜZYILIN SONUNDA DENİZ SEVİYESİNİN 1 METRE YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Araştırmacılar, söz konusu kırılmalar nedeniyle deniz seviyesinin yüzyılın sonunda bir metre yükselebileceğini ve bu durumun su seviyesinin alçak olduğu alanların sular altında kalmasına ve çeşitli ekolojk problemleri beraberinde getirebileceğini açıkladı.

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