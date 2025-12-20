Anthony Joshua - Jake Paul maçı. Nakavtla bitti, çenesi kırıldı
20.12.2025 10:26
AFP
Dünya ağır sıklet şampiyonu Anthony Joshua ve Youtuber'lıktan boksörlüğe geçiş yapan Jake Paul ile ringe çıktı. Joshua rakibini nakavt etti.
184 MİLYON DOLAR ÖDÜLLÜ MÜSABAKA
Eski dünya ağır sıklet şampiyonu Anthony Joshua ve Youtuberlık'tan boksörlüğe geçiş yapan Jake Paul'a Netflix destekli boks karşılaşmasında karşı karşıya geldi. 184 milyon dolarlı ödülü olan karşılaşma hakkında tartışmalar sürüyordu. İki rakibin fiziksel boyut ve kategori farkı tartışıldı.
Eski şampiyon 8 rauntluk maçta zorlu bir mücadeleyle rakibi Jake Paul'u 6. rauntta nakavt edebildi. Sönük geçen karşılaşmaya hakem müdahale etmek zorunda kaldı. Dördüncü rauntta dövüşçüleri "Taraftarlar bu saçmalığı izlemek için para ödemedi." şeklinde uyardı. Paul yorulmaya başlayınca, 1.85 metre boyundaki Joshua daha düzenli yumruklar indirmeye başladı ve 1.85 metre boyundaki Amerikalıyı beşinci rauntta iki kez yere serdikten sonra, altıncı rauntta maç hızla sona erdi.
6'INCI RAUNTTA NAKAVT OLDU
Maçı en iyi performansım değildi diyerek değerlendiren Joshua rakibi Jake Paul'a övgü dolu sözler sarf etti. Karşılaşmanın son rauntlarına kadar ayağa kalkan Jake Paul'a "Orada işler onun için zordu, ama bir yol bulmaya çalışmaktan vazgeçmedi. Bunu yapmak gerçek bir erkeklik gerektirir." dedi. Karşılaştırmayı değerlendiren Jake Paul elinden gelenin en iyisini yaptığını ve çok zevk aldığını aktardı.
"SANIRIM ÇENEM KIRILDI"
Çenesine aldığı darbeyle nakavt olan Paul "Çok keyif aldım. Bu arada çenemin kırıldığını düşünüyorum. Ama Anthony bu işi en iyi yapanlardan biri, bu yüzden geri döneceğim ve dünya şampiyonluğunu kazanacağım." dedi.
Tartışmalı boks müsabakası Netflix üzerinden yayınlandı. Beklenen Joshua'nın ilk rauntta rakibini nakavt etmesiydi ama beklenen olmadı. 15 ay sonra ilk kez ringe çıkan Joshua, her zaman daha tehditkar bir dövüşçü gibi görünüyordu; attığı 146 yumruğun 48'ini isabet ettirirken, Paul sadece 16 yumruğunu isabet ettirebildi.