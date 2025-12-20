Anthony Joshua - Jake Paul maçı. Nakavtla bitti, çenesi kırıldı

Karşılaştırmayı değerlendiren Jake Paul elinden gelenin en iyisini yaptığını ve çok zevk aldığını aktardı. Çenesine aldığı darbeyle nakavt olan Paul "Çok keyif aldım. Bu arada çenemin kırıldığını düşünüyorum. Ama Anthony bu işi en iyi yapanlardan biri, bu yüzden geri döneceğim ve dünya şampiyonluğunu kazanacağım." dedi.

Tartışmalı boks müsabakası Netflix üzerinden yayınlandı. Beklenen Joshua'nın ilk rauntta rakibini nakavt etmesiydi ama beklenen olmadı. 15 ay sonra ilk kez ringe çıkan Joshua, her zaman daha tehditkar bir dövüşçü gibi görünüyordu; attığı 146 yumruğun 48'ini isabet ettirirken, Paul sadece 16 yumruğunu isabet ettirebildi.