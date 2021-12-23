Antik DNA analizi dünyanın en eski soyağacını ortaya çıkardı

Çalışmanın başyazarı olan Newcastle Üniversitesi'nden Dr. Chris Fowler, "Bu çalışma bize Neolitik bir topluluktaki akrabalık hakkında eşi görülmemiş bir fikir veriyor.

Kuzey Hazleton'daki mezar, biri kuzey girişinden, diğeri güney girişinden erişilen iki ayrı oda alanına sahip. Olağanüstü olan ise mezarın iki yarısından her birinin, aynı ailenin iki dalından ölenler için ayrılmış olması. Bu büyük bir öneme sahip. Çünkü bu bize, akrabalık ilişkilerini açık bir şekilde gösteriyor" dedi.