Antik eserleri elinde tutmak isteyen İngiltere ve onları geri isteyen ülkeler

MOAİ TAŞLARI

Moai taşları, Şili'ye bağlı Pasifik Adası olan Paskalya Adası'nda bulunan dev taş heykellerdir. 1250-1500 yılları arasında Rapanui halkı tarafından yapılan bu heykeller, adanın önemli figürlerini temsil eder ve adanın kültürel mirasının bir parçasıdır. Heykeller, genellikle yüzeydeki büyük başları ve küçük gövdeleriyle tanınır.

Moai taşları, 19. yüzyılda Avrupa'ya taşınmaya başlanmış, bazıları müzelere veya koleksiyonlara getirilmiştir. Şu anda Paskalya Adası'nda geri kalan Moai taşlarının korunması ve geri dönmesi yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.



Figürlerin her birinin kabile liderlerini veya tanrılaştırılmış ataları temsil ettiği söyleniyor.