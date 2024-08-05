Antik eserleri elinde tutmak isteyen İngiltere ve onları geri isteyen ülkeler
İngiltere'nin antik eserler konusunda kötü bir şöhreti var. Pek çok kişinin emperyalizm müzesi olarak adlandırdığı Britanya Müzesi'nde dünyanın dört bir yanından getirilmiş binlerce tarihi eser var. Özellikle Yunanistan, Mısır, Hindistan ve Afrika olmak üzere ülkeler bu eserlerin kültürel ve tarihi önemine vurgu yaparak iade edilmesini talep ediyor. Britanya'nın bu eserlerle ilgili politikaları, uluslararası kültürel mülkiyet tartışmalarının merkezinde yer alıyor.
ELGİN MERMERLERİ
Elgin Mermerleri, M.Ö. 5. yüzyıldan kalma Parthenon Tapınağı'na ait heykel ve friz parçalarıdır. 1801-1805 yıllarında Britanya'nın Osmanlı İmparatorluğu'ndan ferman aldığı iddiasıyla kaçırdığı bu eserler, Londra'daki Britanya Müzesi'nde sergilenmektedir.
Yunanistan, eserlerin kültürel mirasın bir parçası olduğunu belirterek iade edilmesini talep etmektedir. Britanya ise eserlerin korunması ve sergilenmesi için en uygun yerde olduklarını savunmaktadır.