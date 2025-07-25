Antik Mısır'da ölülere uygulanan akılalmaz cenaze yöntemleri

Mısır’da yapılan arkeolojik kazılarda, 5 bin yıl öncesine ait tüyler ürpertici cenaze uygulamaları gün yüzüne çıkarıldı.

Antik Mısır'da ölülere uygulanan akılalmaz cenaze yöntemleri - 1

Kazıların en dikkat çekici keşiflerinden biri, Nil Nehri yakınındaki Adaïma mezarlığında bulunan bir genç kıza ait iskelet oldu. M.Ö. 3 bin 300 ila 2 bin 700 yılları arasına tarihlenen bu mezarda, genç kızın sağ kolunun ölüm sonrası kesildiği tespit edildi. Kolun üst kısmı ile ön kolu arasında, muhtemelen bir baltayla yapılan kesik izleri vardı. Kasların ise çakmaktaşı bıçakla ayrıldığı düşünülüyor.

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Antik Mısır'da ölülere uygulanan akılalmaz cenaze yöntemleri - 2

Kızın bedeni hazırlanırken büyük bir özen gösterilmişti. Kesilen kol parçaları yeniden birleştirilmiş gibi yerleştirilmiş, el kısmı dikkatle ön kolun yanına konulmuştu.

Ayrıca tabut, gökyüzündeki en parlak yıldız olan Sirius’un doğuşuna doğru yönlendirilmişti. Uzmanlar, bu cenaze töreninin Osiris ve İsis mitine dair bilinen en eski sembolik işaretleri taşıdığını belirtiyor.

Antik Mısır'da ölülere uygulanan akılalmaz cenaze yöntemleri - 3

Mitolojiye göre tanrıça İsis, kardeşi Set tarafından öldürülen eşi Osiris’in vücudunu parça parça toplayarak onu Sirius’un doğuşu altında tekrar hayata döndürür. Bu hikâye, ölüm, yeniden doğuş ve kozmik düzenin sembolü olarak kabul ediliyor.

Çalışmada, yıldızlarla hizalanmış bu tür erken dönem cenaze uygulamalarının, yaklaşık 100 ila 400 yıl sonra ortaya çıkan ilk firavunların dini ritüellerine doğrudan etki ettiği ifade ediliyor.

Antik Mısır'da ölülere uygulanan akılalmaz cenaze yöntemleri - 4

Araştırmacılar, Adaïma bölgesinde yer alan 74 dönümlük alandaki 900’den fazla mezarı analiz etti. Bulgular, cenaze geleneklerinde zamanla meydana gelen kültürel değişimleri ortaya koydu. Aynı mezarlıkta, süslü takılar ve seramik eşyalarla gömülmüş başka bir kadının tabutu da kış güneşini yakalayacak şekilde hizalanmıştı.

Antik Mısır'da ölülere uygulanan akılalmaz cenaze yöntemleri - 5

Araştırmacılar, bu erken dönem köylü cenaze ritüellerinin (kesilmiş uzuvlar ve yıldızlara göre yapılan hizalamalar da dâhil olmak üzere) Antik Mısır’ın daha sonra gelişen dini ve mitolojik temellerinin atılmasında büyük rol oynadığını belirtiyor.

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