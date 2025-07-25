Antik Mısır'da ölülere uygulanan akılalmaz cenaze yöntemleri
Mısır’da yapılan arkeolojik kazılarda, 5 bin yıl öncesine ait tüyler ürpertici cenaze uygulamaları gün yüzüne çıkarıldı.
Kazıların en dikkat çekici keşiflerinden biri, Nil Nehri yakınındaki Adaïma mezarlığında bulunan bir genç kıza ait iskelet oldu. M.Ö. 3 bin 300 ila 2 bin 700 yılları arasına tarihlenen bu mezarda, genç kızın sağ kolunun ölüm sonrası kesildiği tespit edildi. Kolun üst kısmı ile ön kolu arasında, muhtemelen bir baltayla yapılan kesik izleri vardı. Kasların ise çakmaktaşı bıçakla ayrıldığı düşünülüyor.