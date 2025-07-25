Antik Mısır'da ölülere uygulanan akılalmaz cenaze yöntemleri

Mitolojiye göre tanrıça İsis, kardeşi Set tarafından öldürülen eşi Osiris’in vücudunu parça parça toplayarak onu Sirius’un doğuşu altında tekrar hayata döndürür. Bu hikâye, ölüm, yeniden doğuş ve kozmik düzenin sembolü olarak kabul ediliyor.

Çalışmada, yıldızlarla hizalanmış bu tür erken dönem cenaze uygulamalarının, yaklaşık 100 ila 400 yıl sonra ortaya çıkan ilk firavunların dini ritüellerine doğrudan etki ettiği ifade ediliyor.