Antik Yunan'ın kutsal adası 50 yıl içinde sular altında kalacak

Bilim insanlarına göre Antik Yunan'ın en önemli kültürel miraslardan biri olan Delos Adası, Ege Denizi'nin derin suları altında kalacak. Arkeologlar, 10 yıl içinde adanın bazı kısımlarında deniz seviyesinin 20 metreye kadar yükseldiğini belirtti. Yükselen su seviyeleri nedeniyle aşınan ve yıkılan Delos yapıları, yaklaşık 50 yıl içinde yok olmaya mahkum.

Antik Yunan'ın kutsal adası 50 yıl içinde sular altında kalacak - 1

2 BİN YILLIK TARİHİ GEÇMİŞ

Antik Yunan'ın en önemli kültürel miraslardan biri olan Delos Adası, 50 yıl içinde Ege Denizi'nin derin suları altında kalabilir.

Delos'un masmavi sularla çevrili 2 bin yıllık yapıları, Helenistik ve Roma dönemlerindeki günlük hayata dair bilgi sunuyor.

Ancak bilim insanları, iklim değişikliğinin yol açtığı yükselen deniz seviyeleri nedeniyle, taş aslanlar tarafından korunan tapınaklarıyla bilinen bölgenin sonsuza dek yok olabileceği konusunda uyarıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Antik Yunan'ın kutsal adası 50 yıl içinde sular altında kalacak - 2

50 YIL İÇİNDE YOK OLMAYA MAHKUM

Yunan devletinin izniyle son 150 yıldır bölgede kazı yapan Fransız Arkeoloji Okulu (EFA) başkanı Veronique Chankowski, "Delos yaklaşık 50 yıl içinde yok olmaya mahkum" dedi.

En büyük yapısal hasar, ticaret ve depolama binalarının bulunduğu ve ziyaretçilerin erişimine kapalı olan bölgede görülüyor.

Antik Yunan'ın kutsal adası 50 yıl içinde sular altında kalacak - 3

"SU DUVARLARI AŞINDIRIYOR"

Fransız misyonunun Delos direktörü ve Fransız Devlet Antik Mimari Araştırma Enstitüsü'nde (IRAA) araştırmacı olan Jean-Charles Moretti, "Su, kışın yapıların arasına giriyor. Duvarların tabanını aşındırıyor" dedi.

Son 40 yıldır adada kazılara katılan Moretti, "Her yıl bahar aylarında yeni duvarların yıkıldığını fark ediyorum" diye konuştu.

Chankowski, 10 yıl içinde adanın bazı kısımlarında deniz seviyesinin 20 metreye kadar yükseldiğini ekledi.

Antik Yunan'ın kutsal adası 50 yıl içinde sular altında kalacak - 4

Geçen yıl Selanik'teki Aristotelio Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, artan sıcaklıklarla yüksek nem oranlarının birleştiğinde, kültürel miras anıtlarında kullanılan bazı malzemelerin kimyasal bileşimini önemli ölçüde etkileyebileceğini ortaya çıkardı.

Antik Yunan'ın kutsal adası 50 yıl içinde sular altında kalacak - 5

DELOS ADASI'NIN TARİHİ ÖNEMİ

Antik Yunanlılara göre Delos, ışık, sanat ve şifa tanrısı Apollon'un ve av tanrıçası kız kardeşi Artemis'in doğum yeriydi.

Kardeşler hem Yunanlılar hem de Romalılar tarafından saygı duyulan başlıca tanrılar arasındaydı.

Antik Yunan'ın kutsal adası 50 yıl içinde sular altında kalacak - 6

30 BİN KİŞİLİK HAREKETLİ ŞEHİR

Roma döneminde beğenisinin doruğunda olan Delos, antik dünyanın dört bir yanından hacılar ve tüccarların ilgisini çekti ve sonunda yaklaşık 30 bin kişilik hareketli bir şehre dönüştü.

Ancak adanın popülaritesi sonunu getirdi. M.Ö. 1. yüzyılda iki kez yağmalandı ve sonunda tamamen terk edildi.

Şimdilik bazı duvarları desteklemek için ahşap destek kirişleri kullanılıyor.

Antik Yunan'ın kutsal adası 50 yıl içinde sular altında kalacak - 7

"ÇEVRE SAVAŞINI KAYBETTİK"

Bölgede turizm rehberliği yapan Yunan arkeolog Athena-Christiana Loupou, "Tüm kıyı şehirleri şu anda deniz seviyesinde bulunan önemli alanları kaybedecek" diye konuştu.

Çevreyi korumak için "Plastik pipetleri kağıt pipetlerle değiştirdik ama savaşı kaybettik" diye ekledi.

Antik Yunan'ın kutsal adası 50 yıl içinde sular altında kalacak - 8
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