Antik Yunan'ın kutsal adası 50 yıl içinde sular altında kalacak
Bilim insanlarına göre Antik Yunan'ın en önemli kültürel miraslardan biri olan Delos Adası, Ege Denizi'nin derin suları altında kalacak. Arkeologlar, 10 yıl içinde adanın bazı kısımlarında deniz seviyesinin 20 metreye kadar yükseldiğini belirtti. Yükselen su seviyeleri nedeniyle aşınan ve yıkılan Delos yapıları, yaklaşık 50 yıl içinde yok olmaya mahkum.
2 BİN YILLIK TARİHİ GEÇMİŞ
Antik Yunan'ın en önemli kültürel miraslardan biri olan Delos Adası, 50 yıl içinde Ege Denizi'nin derin suları altında kalabilir.
Delos'un masmavi sularla çevrili 2 bin yıllık yapıları, Helenistik ve Roma dönemlerindeki günlük hayata dair bilgi sunuyor.
Ancak bilim insanları, iklim değişikliğinin yol açtığı yükselen deniz seviyeleri nedeniyle, taş aslanlar tarafından korunan tapınaklarıyla bilinen bölgenin sonsuza dek yok olabileceği konusunda uyarıyor.