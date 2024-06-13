Antik Yunan'ın kutsal adası 50 yıl içinde sular altında kalacak

30 BİN KİŞİLİK HAREKETLİ ŞEHİR

Roma döneminde beğenisinin doruğunda olan Delos, antik dünyanın dört bir yanından hacılar ve tüccarların ilgisini çekti ve sonunda yaklaşık 30 bin kişilik hareketli bir şehre dönüştü.

Ancak adanın popülaritesi sonunu getirdi. M.Ö. 1. yüzyılda iki kez yağmalandı ve sonunda tamamen terk edildi.

Şimdilik bazı duvarları desteklemek için ahşap destek kirişleri kullanılıyor.