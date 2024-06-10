AP (Avrupa Parlamentosu) nedir, görevleri nelerdir? Mevcut AP'de kaç siyasi grup var?

Parlamentonun siyasi grupları ve komiteleri Brüksel'de toplanır, sekretaryası ise Lüksemburg'dadır. Parlamentoda siyasi görüşlere göre oluşturulan "siyasi gruplar" bulunur. AP, AB Konseyi ile yasama yetkisini paylaşır. Ayrıca AB'nin çok yıllı ve yıllık bütçesini, uluslararası anlaşmalarını ve genişleme gibi önemli kararlarını onaylar. AB Komisyonu Başkanı ve Komisyon üyelerinin göreve başlamaları için onay verir. AB Komisyonu başta olmak üzere diğer AB kurum ve organlarını denetler.