AP (Avrupa Parlamentosu) nedir, görevleri nelerdir? Mevcut AP'de kaç siyasi grup var?
Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek 5 yıllık yeni yönetimini belirlemek için 4 gün sürecek seçimlerin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisi açık ara yenilgiye uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken seçim kararı aldı. İtalya'da Başbakan Meloni'nin aşırı sağcı partisi birinci çıkarken, Almanya'da da muhafazakar partiler seçimleri kazandı. Peki, AP (Avrupa Parlamentosu) nedir, görevleri nelerdir? Mevcut AP'de kaç siyasi grup var?
AB kurumları arasında üyeleri doğrudan halk tarafından seçilen tek organdır. Seçimleri 5 yılda bir yapılır. "Avrupa vatandaşı" sayılan AB üyesi ülkelerin vatandaşları, bu seçimlerde oy kullanarak parlamento üyelerini seçer. AP'nin üyeleri, "milletvekili" olarak adlandırılır. Parlamento Genel Kurulu, Fransa’nın Strazburg kentinde toplanır.