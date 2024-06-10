AP (Avrupa Parlamentosu) nedir, görevleri nelerdir? Mevcut AP'de kaç siyasi grup var?

Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek 5 yıllık yeni yönetimini belirlemek için 4 gün sürecek seçimlerin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisi açık ara yenilgiye uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken seçim kararı aldı. İtalya'da Başbakan Meloni'nin aşırı sağcı partisi birinci çıkarken, Almanya'da da muhafazakar partiler seçimleri kazandı. Peki, AP (Avrupa Parlamentosu) nedir, görevleri nelerdir? Mevcut AP'de kaç siyasi grup var?

AP (Avrupa Parlamentosu) nedir, görevleri nelerdir? Mevcut AP'de kaç siyasi grup var? - 1

AB kurumları arasında üyeleri doğrudan halk tarafından seçilen tek organdır. Seçimleri 5 yılda bir yapılır. "Avrupa vatandaşı" sayılan AB üyesi ülkelerin vatandaşları, bu seçimlerde oy kullanarak parlamento üyelerini seçer. AP'nin üyeleri, "milletvekili" olarak adlandırılır. Parlamento Genel Kurulu, Fransa’nın Strazburg kentinde toplanır.

DÜNYA HABERLERİ

AP (Avrupa Parlamentosu) nedir, görevleri nelerdir? Mevcut AP'de kaç siyasi grup var? - 2

Parlamentonun siyasi grupları ve komiteleri Brüksel'de toplanır, sekretaryası ise Lüksemburg'dadır. Parlamentoda siyasi görüşlere göre oluşturulan "siyasi gruplar" bulunur. AP, AB Konseyi ile yasama yetkisini paylaşır. Ayrıca AB'nin çok yıllı ve yıllık bütçesini, uluslararası anlaşmalarını ve genişleme gibi önemli kararlarını onaylar. AB Komisyonu Başkanı ve Komisyon üyelerinin göreve başlamaları için onay verir. AB Komisyonu başta olmak üzere diğer AB kurum ve organlarını denetler.

AP (Avrupa Parlamentosu) nedir, görevleri nelerdir? Mevcut AP'de kaç siyasi grup var? - 3

Mevcut AP'de kaç siyasi grup var?

AP'de büyükten küçüğe 177 sandalyeli Avrupa Halk Partisi (EPP), 139 sandalyeli Sosyalistler ve Demokratlar (S&D), 102 sandalyeli Avrupa'yı Yenile (Renew Europe), 72 sandalyeli Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı, 68 sandalyeli Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR), 59 sandalyeli Kimlik ve Demokrasi (ID), 37 sandalyeli Avrupa Solu ve 50 bağımsız milletvekili bulunuyor.

AP (Avrupa Parlamentosu) nedir, görevleri nelerdir? Mevcut AP'de kaç siyasi grup var? - 4

Siyasi gruplar neye göre oluşturuluyor?

Üye ülkelerden siyasi partilerin AP'ye gönderebildikleri milletvekilleri, Avrupa çapında kendileriyle benzer düşüncelere sahip mevkidaşlarıyla koalisyonlar kuruyor. Bunlara "siyasi grup" adı veriliyor.

Parlamentodaki her grubun, 7 AB ülkesinden en az 23 milletvekilini içermesi gerekiyor.

Halihazırda AP'de EPP isimli siyasi grup merkez sağcı partileri, S&D merkez sol eğilimli siyasi partileri, Avrupa'yı Yenile liberalleri, Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı iklim, çevre ve göçmen haklarını önceleyen siyasi partileri, ECR muhafazakarları, ID aşırı sağcı siyasi partileri ve Avrupa Solu sol eğilimli siyasi partileri bir araya getiriyor.

DAHA FAZLA GÖSTER