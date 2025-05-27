AP: Ukraynalı savaş esirlerinden 206’sı Rusya’da öldü
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının raporu, ülkelerine geri gönderilen 5 bin Ukraynalı askerden en az 206'sının Rus esareti sırasında öldüğünü ortaya koydu.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının, Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi verilerine dayandırdığı haberine göre, Ukrayna'ya geri gönderilen 5 bin Ukraynalı askerden en az 206'sı Rus esareti sırasında öldü.
Mayıs ayı itibariyla Başsavcılık, 268 Ukraynalı savaş esirinin infaz edilmesiyle ilgili cezai soruşturmaların devam ettiğini açıkladı.