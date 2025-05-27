AP: Ukraynalı savaş esirlerinden 206’sı Rusya’da öldü

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının raporu, ülkelerine geri gönderilen 5 bin Ukraynalı askerden en az 206'sının Rus esareti sırasında öldüğünü ortaya koydu.

AP: Ukraynalı savaş esirlerinden 206’sı Rusya’da öldü - 1

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının, Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi verilerine dayandırdığı haberine göre, Ukrayna'ya geri gönderilen 5 bin Ukraynalı askerden en az 206'sı Rus esareti sırasında öldü.

Mayıs ayı itibariyla Başsavcılık, 268 Ukraynalı savaş esirinin infaz edilmesiyle ilgili cezai soruşturmaların devam ettiğini açıkladı.

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AP: Ukraynalı savaş esirlerinden 206’sı Rusya’da öldü - 2

KÖTÜ ŞÖHRETLİ OLENİVKA'YA FÜZE SALDIRISI

AP, insan hakları grupları, Birleşmiş Milletler, Ukrayna hükümeti ve savaş esirlerinin otopsilerini yapan Ukraynalı bir adli tıp uzmanının daha önceki raporlarına dayanarak, Rus hapishanelerindeki şiddetin çok sayıda Ukraynalı savaş esirinin ölümüne neden olan faktörlerden biri olabileceğini bildirdi.

Esaret altında ölen 206 Ukraynalı askerin 50'sinden fazlası, Rusya'nın Donetsk Oblastı'nın işgal altındaki bölümünde bulunan kötü şöhretli Olenivka savaş esiri kampına düzenlediği füze saldırısı sırasında öldürüldü.

AP: Ukraynalı savaş esirlerinden 206’sı Rusya’da öldü - 3

AYRI BİR BÖLÜME ALINDILAR

Ukraynalı yetkililer, Olenivka hapishanesindeki patlamadan günler önce Rus yetkililerin Mariupol'de esir alınan ve esir değişimi için bekleyen Azov Alayı'nın Ukraynalı üyelerini hapishane binasının ayrı bir bölümüne ayırdıklarını söyledi.

Başsavcılık, Rusya'nın hapishaneyi vurmak için muhtemelen termobarik bir mühimmat kullandığını belirtti. Rusya suçlamaları reddetti ve bunun yerine patlamadan Ukrayna'ya ait bir HIMARS saldırısını sorumlu tuttu.

AP: Ukraynalı savaş esirlerinden 206’sı Rusya’da öldü - 4

EKİM AYINDAN BU YANA SAYI ARTTO

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi temsilcisi Victoria Tsymbaliuk, Ekim 2024'te yaptığı açıklamada, Moskova'nın geniş çaplı işgalinin başlangıcından bu yana en az 177 Ukraynalı esirin Rus esaretinde öldüğünü ifade etmişti.

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