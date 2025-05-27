AP: Ukraynalı savaş esirlerinden 206’sı Rusya’da öldü

AYRI BİR BÖLÜME ALINDILAR

Ukraynalı yetkililer, Olenivka hapishanesindeki patlamadan günler önce Rus yetkililerin Mariupol'de esir alınan ve esir değişimi için bekleyen Azov Alayı'nın Ukraynalı üyelerini hapishane binasının ayrı bir bölümüne ayırdıklarını söyledi.

Başsavcılık, Rusya'nın hapishaneyi vurmak için muhtemelen termobarik bir mühimmat kullandığını belirtti. Rusya suçlamaları reddetti ve bunun yerine patlamadan Ukrayna'ya ait bir HIMARS saldırısını sorumlu tuttu.