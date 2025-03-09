AP2A1 proteini nedir, nasıl baskılanır? Bilim insanlarından yaşlanmayı unutturan keşif

AP2A1 PROTEİNİNİN ÖNEMİ

AP2A1 proteini, hücre zarında bulunan reseptörlerin içselleştirilmesini ve hücre içi taşınmasını sağlar.



Sinir hücreleri başta olmak üzere birçok hücrede aktif olan bu protein, hücresel madde taşınmasının düzenlenmesine katkı sunar. Ayrıca nörodejeneratif hastalıklar ve kanser gibi birçok sağlık sorunuyla da ilişkilendirilmiştir.