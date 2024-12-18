Apartmanın önündeki ceset: Rus generale yönelik suikaste dair komplo teorileri
Rusya'nın Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Koruma Birlikleri'nin şefi olan Igor Kirillov, elektrikli scooter'a gizlenmiş bomba ile bir apartmanın önünde öldürüldü. Suikastın ardından birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Peki Ukrayna istihbaratı, hedefi nasıl tuttturdu? Bombayı nasıl yerleştirdiler? (Haber: Derya Doğan)
Rusya'nın başkenti Moskova, 17 Aralık'ta gündeme oturan bir saldırıya uyandı.
Parçalanmış bir apartman bloğunun önünde, karla kaplı yerin üzerinde iki cansız beden yatıyordu.
Enkaz kaldırıma saçılmıştı: Kırık camlar, tuğlalar, kapı çerçeveleri ve büyük bir patlamayla bir köşeye savrulmuş bir e-scooter.
Kremlin, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'yı, teröristlerin yöntemini kullanmakla suçladı, "Emri kimin verdiğini biliyoruz" dedi.