Apartmanın önündeki ceset: Rus generale yönelik suikaste dair komplo teorileri

HEDEFİ NASIL TUTTURDULAR?

The Guardian gazetesinin haberinde, bir teoriye göre patlayıcı yüklü scooter'ın dün sabah saat 4 sıralarında Sreda konutlarının önüne yerleştirildiği belirtildi.

Cihaz daha sonra cep telefonu ya da telsiz sinyaliyle uzaktan tetiklendi. Bu planın işleyebilmesi için bombacının binayı izlemesi ve Kirillov ile yardımcısının karanlıkta ortaya çıkacağı anı beklemesi gerekiyordu.

Rus medyası, soruşturmacıların çeşitli teoriler üzerinde durduğunu söyledi.

Bombacı ve suç ortakları yakınlarda bir daire kiralamış ve dürbünle girişi taramış olabilir. Ya da park halindeki bir arabada oturmuş olabilirler.

Üçüncü bir versiyon ise Ukraynalı bilgisayar korsanlarının kompleksin güvenlik kameralarına erişim sağladığını ve uzaktan izlediğini öne sürdü.