Apollo 13'ü kurtaran uzayın sessiz kahramanı yaşamını yitirdi

MÜRETTEBATI EVE DÖNDÜRMEK

Üç astronotu Dünya'ya dönüş yolculuğu için hayatta tutmaya yetecek kadar oksijen vardı.

Ancak Ay modülünün mevcut ekipmanı yalnızca ikisinin dışarı verdiği karbondioksiti filtrelemek için tasarlanmıştı.

Hava filtreleme için daha fazla kapasite olmadan mürettebat canlı olarak geri dönemezdi.