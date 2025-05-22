Apollo 13'ü kurtaran uzayın sessiz kahramanı yaşamını yitirdi

Apollo 13 uzay görevi sırasında meydana gelen bir patlamanın ardından mürettebatı kurtarmaya yardımcı olan mühendis Ed Smylie, 95 yaşında yaşamını yitirdi.

Apollo 13'ü kurtaran uzayın sessiz kahramanı yaşamını yitirdi - 1

NASA MÜHENDİSLERİ KURTARDI

Üç Apollo 13 astronotu, 1970 yılında uzay araçlarında meydana gelen bir patlama nedeniyle neredeyse canından oluyordu.

Ed Smylie ve bir grup NASA mühendisi astronotları hayatta tutan bir hava filtresini geçici olarak uzay aracına kurmayı başararak tarihe geçti.

DÜNYA HABERLERİ

Apollo 13'ü kurtaran uzayın sessiz kahramanı yaşamını yitirdi - 2

95 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Smylie, 21 Nisan'da 95 yaşında Tennessee'deki bir bakımevinde yaşamını yitirdi.

Oğlu Steve Smylie, babasının bunama hastalığından kaynaklanan komplikasyonlar yaşadığını açıkladı.

Apollo 13'ü kurtaran uzayın sessiz kahramanı yaşamını yitirdi - 3

AY GÖREVİ İPTAL OLDU

Apollo 13, 11 Nisan 1970'te Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Geminin mürettebatı, Ay'a iniş gerçekleştiren üçüncü Apollo astronot ekibi olacaktı.

Görevin ikinci gününde, bir oksijen tankının patlamasıyla görev korkunç bir şekilde ters gitti. Komuta modülü hasar gördü ve mürettebat Ay modülüne sığınmak zorunda kaldı.

Bu talihsizlikle birlikte Ay'a inme hedefi tarihe karışmıştı.

Apollo 13'ü kurtaran uzayın sessiz kahramanı yaşamını yitirdi - 4

MÜRETTEBATI EVE DÖNDÜRMEK

Üç astronotu Dünya'ya dönüş yolculuğu için hayatta tutmaya yetecek kadar oksijen vardı.

Ancak Ay modülünün mevcut ekipmanı yalnızca ikisinin dışarı verdiği karbondioksiti filtrelemek için tasarlanmıştı.

Hava filtreleme için daha fazla kapasite olmadan mürettebat canlı olarak geri dönemezdi.

Apollo 13'ü kurtaran uzayın sessiz kahramanı yaşamını yitirdi - 5

KURTARMA PLANI DEVREYE GİRDİ

Yıllar sonra mühendis Smylie, Associated Press'e verdiği demeçte, acil durumu öğrendiğinde evde televizyon izlediğini ve hemen Houston'daki Uzay Aracı Merkezi'ne gittiğini söyledi.

Smylie, ve ekip arkadaşları hemen işe koyularak bir kurtarma planı oluşturdu.

Apollo 13'ü kurtaran uzayın sessiz kahramanı yaşamını yitirdi - 6

ADIM ADIM ÇALIŞAN SİSTEM

Sadece mürettebatın depolama listesindeki malzemeleri kullanarak -plastik torbalar, uzay giysisi hortumları ve her zaman işe yarayan tamir malzemesi, koli bandı gibi malzemeler- çalışan bir sistem oluşturdular.

Apollo 13'ü kurtaran uzayın sessiz kahramanı yaşamını yitirdi - 7

PASİFİK OKYANUSU'NA DÜŞTÜ

NASA, tasarımı uzayda kopyalayan astronotlara talimatları telsizle gönderdi. Astronotlar talimatları başarıyla uyguladı.

Ancak tehlikeler devam ediyordu -uzay gemisi Dünya'ya dönerken atmosfere tam doğru açıyla çarpmak zorundaydı- ancak 17 Nisan'da Güney Pasifik'e güvenli bir şekilde iniş yaptılar.

Apollo 13'ü kurtaran uzayın sessiz kahramanı yaşamını yitirdi - 8

ÖVGÜLERİ KABUL ETMEDİ

Smylie, astronotların hayatlarını kurtaran cihaza dair NASA'nın sözlü tarihçesinde "üniversitede ikinci sınıf bir makine mühendisliği öğrencisi bile bunu bulabilirdi" diyerek dikkati başka yöne çekmeye çalıştı.

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