Apollo 13'ü kurtaran uzayın sessiz kahramanı yaşamını yitirdi
Apollo 13 uzay görevi sırasında meydana gelen bir patlamanın ardından mürettebatı kurtarmaya yardımcı olan mühendis Ed Smylie, 95 yaşında yaşamını yitirdi.
NASA MÜHENDİSLERİ KURTARDI
Üç Apollo 13 astronotu, 1970 yılında uzay araçlarında meydana gelen bir patlama nedeniyle neredeyse canından oluyordu.
Ed Smylie ve bir grup NASA mühendisi astronotları hayatta tutan bir hava filtresini geçici olarak uzay aracına kurmayı başararak tarihe geçti.