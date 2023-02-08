Apple, Amazon ve Google Türkiye'ye yapacakları yardımları açıkladı

Kahramanmaraş'ta önceki gün 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlar; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açarken binlerce kişi hayatını kaybetti. Ayrıca bu kentlerdeki alltyapı büyük hasar aldı bölgede iletişim zaman zaman durma noktasına geldi.
Ancak, yetkililer bölgedeki internet bağlantısını sürdürmek için yeterli kaynakları olduğunu söyleyerek önceki gün Elon Musk’ın Starlink uydusu teklifini reddetti.
Bununla birlikte diğer teknoloji devleri Amazon, Apple ve Google, Türkiye’de depremden zarar gören bölgelerine yapacakları yardımları açıkladı.
Amazon'dan yapılan açıklamada, “İstanbul’daki ikmal merkezlerinden depremden etkilenen kentlere yardım yollayacağız. Bunlar; battaniye, çadır, ısıtıcı, yiyecek, çocuk bezi, bebek maması, ilaç ve diğer acil durum malzemelerini kapsayacak" denildi.
Google CEO'su Sundar Pichai, şirketinin "depremden etkilenenlere acil durum bilgilerini sağlamak için SOS Uyarılarını" etkinleştireceğini söyledi.
Google, SOS Uyarılarını "bir kriz sırasında acil durum bilgilerini daha erişilebilir hale getirmek" için kullanılan bir araç olarak tanımlıyor:
"Krizin doğasına ve bulunduğunuz yere bağlı olarak yerel, ulusal veya uluslararası makamlardan gelen güncellemeleri göreceksiniz. Bu güncellemeler, acil durum telefon numaralarını ve web sitelerini, haritaları, faydalı ifadelerin çevirilerini, bağış fırsatlarını ve daha fazlasını içerebilir.”
Apple CEO'su Tim Cook ise Türkiye'deki felaketin ardından şirketinin "yardım ve restorasyon operasyonlarına katkıda bulunacağını" açıkladı.