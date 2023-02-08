Apple, Amazon ve Google Türkiye'ye yapacakları yardımları açıkladı

Google, SOS Uyarılarını "bir kriz sırasında acil durum bilgilerini daha erişilebilir hale getirmek" için kullanılan bir araç olarak tanımlıyor:



"Krizin doğasına ve bulunduğunuz yere bağlı olarak yerel, ulusal veya uluslararası makamlardan gelen güncellemeleri göreceksiniz. Bu güncellemeler, acil durum telefon numaralarını ve web sitelerini, haritaları, faydalı ifadelerin çevirilerini, bağış fırsatlarını ve daha fazlasını içerebilir.”