Araba ağırlığında: Dünyanın en büyük bal kabağı Guinness rekorlarına girdi

Kabakların toplanmasının ardından su kaybetmeleri nedeniyle kütlelerinin azalmasına rağmen bal kabağı bin 217.5 kg ağırlığı ile yeniden birinci oldu.

Bir önceki rekor ise 2016 yılında Belçikalı yetiştirici Mathias Willemijns tarafından üretilen bin 190.49-kg ağırlığındaki balkabağındaydı.