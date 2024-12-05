Araba alırken dikkat! En çok kaza yapan otomobil renkleri belli oldu
Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre, araç renkleri güvenlik açısından kritik bir faktör. 850 bin kaza verisine göre, en riskli otomobil renkleri belli oldu. İşte kaza oranı en yüksek araba renkleri...
2024 YILINDA HANGİ RENK ARABA TERCİH EDİLDİ?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2024 yılında Türkiye’de en çok tercih edilen araç renkleri arasında gri öne çıktı.
Gri otomobiller yüzde 38,9 oranında ilk sırada yer alırken, beyaz yüzde 25 ile ikinci, siyah ise yüzde 12,8 ile üçüncü sırada bulunuyor.
Ancak, estetik tercihlerin ötesinde, bu renklerin güvenlik açısından taşıdığı riskler de önemli bir tartışma konusu.