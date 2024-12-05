Araba alırken dikkat! En çok kaza yapan otomobil renkleri belli oldu

Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre, araç renkleri güvenlik açısından kritik bir faktör. 850 bin kaza verisine göre, en riskli otomobil renkleri belli oldu. İşte kaza oranı en yüksek araba renkleri...

Araba alırken dikkat! En çok kaza yapan otomobil renkleri belli oldu - 1

2024 YILINDA HANGİ RENK ARABA TERCİH EDİLDİ?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine  göre 2024 yılında Türkiye’de en çok tercih edilen araç renkleri arasında gri öne çıktı.

Gri otomobiller yüzde 38,9 oranında ilk sırada yer alırken, beyaz yüzde 25 ile ikinci, siyah ise yüzde 12,8 ile üçüncü sırada bulunuyor.

Ancak, estetik tercihlerin ötesinde, bu renklerin güvenlik açısından taşıdığı riskler de önemli bir tartışma konusu.

DÜNYA HABERLERİ

Araba alırken dikkat! En çok kaza yapan otomobil renkleri belli oldu - 2

KAZA RİSKİ YÜKSEK RENKLER

Avustralya’daki Monash Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar, renklerin kazalara etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor.

İncelenen 850 bin kaza verisine göre, en riskli renkler arasında gri, gümüş, mavi ve kırmızı yer alıyor. Özellikle gri ve gümüş renkler, çevreyle kolay kamufle olduğu için fark edilmeleri zorlaşıyor. Bu da kazaların artmasına neden oluyor.

Araba alırken dikkat! En çok kaza yapan otomobil renkleri belli oldu - 3

Mavi ve kırmızı araçlar da yüksek kaza oranına sahip. Bu renkler, özellikle spor otomobillerde sık tercih edildiğinden, agresif sürüş tarzlarıyla ilişkilendiriliyor.

Araba alırken dikkat! En çok kaza yapan otomobil renkleri belli oldu - 4

GECE GÜNDÜZ FARKI

Araştırma, gece kazalarında siyah araçların daha tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor. Gece şartlarında siyah araçların kaza riski yüzde 47 oranında artıyor. Gündüz ise beyaz araçlar daha görünür olmalarına rağmen bazı durumlarda risk taşıyabiliyor.

Araba alırken dikkat! En çok kaza yapan otomobil renkleri belli oldu - 5

KAZA İSTATİSTİKLERİNE GÖRE

Kazaya karışma oranları renk bazında şöyle sıralanıyor:
Gri: En riskli renkler arasında
Mavi: Yüzde 9,4 oranında kaza riski
Siyah: Yüzde yüzde 3,2 oranında kazaya karışma
Kırmızı: Yüksek hız ve agresif sürüşle bağlantılı
Kahverengi Düşük riskle şaşırtıyor yüzde 0,4
Sarı: Yüzde 2,5, ancak görünürlüğü iyi olduğu için nispeten güvenli

Araba alırken dikkat! En çok kaza yapan otomobil renkleri belli oldu - 6

RENK SEÇİMİ GÜVENLİĞİ ETKİLEYEBİLİR 

Araç rengi seçimi, yalnızca estetik değil, güvenlik açısından da kritik bir faktördür. Özellikle
gri, siyah ve mavi renkler düşük görünürlük nedeniyle daha fazla kazaya yol açarken, beyaz ve sarı renkler daha güvenli tercihler arasında gösteriliyor. Ancak, güvenli sürüş alışkanlıklarının renk kadar önemli olduğunu unutmamak gerekiyor.

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