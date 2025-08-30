Araçta bıraktığınız plastik şişelere dikkat: Vücudu yavaş yavaş zehirliyor

Kanada’daki McGill Üniversitesi ve ABD’deki Columbia Üniversitesi’nin yürüttüğü araştırmalar, yüksek sıcaklığa maruz kalan plastik şişelerden mikro ve nanoplastik parçacıkların suya geçtiğini gösterdi. Columbia’daki bilim insanları, bir litrelik şişe suda ortalama 240 bin plastik parçacık bulunduğunu, bu parçacıkların kan dolaşımı ve beyin dahil olmak üzere doğrudan hücrelere girebilecek kadar küçük olduğunu ortaya koydu.





