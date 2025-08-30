Araçta bıraktığınız plastik şişelere dikkat: Vücudu yavaş yavaş zehirliyor
Sağlık uzmanları, sıcak havalarda araçlarda bırakılan plastik şişelerden içilen suyun ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor. Yapılan araştırmalar, şişelenmiş suların büyük bölümünde mikroplastik ve toksik kimyasallar bulunduğunu, bu maddelerin kanserden doğurganlık sorunlarına kadar pek çok rahatsızlıkla bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.
DailyMail'de yer alan habere göre; Çin’in Nanjing Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, polietilen tereftalat (PET) plastikten üretilen şişeler dört hafta boyunca yüksek ısıya maruz bırakıldı.