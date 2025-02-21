Aralarında Türkler de var: ABD'den sınır dışı edilen göçmenler Kosta Rika'ya ulaştı

ABD Başkanı Trump'ın yasa dışı göç planı kapsamında çok sayıda göçmen Kosta Rika'ya ulaştı. Sınır dışı edilenler arasında Türkler de bulunuyor. Kosta Rika hükümeti, göçmenlerin gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri için işlemlerin yapıldığını belirtti.

Aralarında Türkler de var: ABD'den sınır dışı edilen göçmenler Kosta Rika'ya ulaştı - 1

Kosta Rika hükümeti, sınır dışı edilen farklı ülkelerin vatandaşı 200 kişiyi kabul etme anlaşması kapsamında ABD'den gönderilen ve aralarında Türklerin de bulunduğu göçmen grubunu teslim aldı.

Çoğu Asyalılardan oluşan grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçe karşı başlattığı girişim kapsamında farklı ülkelerin vatandaşlarını kabul etmek üzere ABD ile birlikte çalışan ülkelerden biri olan Kosta Rika'ya gönderildi.

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Aralarında Türkler de var: ABD'den sınır dışı edilen göçmenler Kosta Rika'ya ulaştı - 2

ÜLKELERİNE DÖNÜŞ İŞLEMLERİ YAPILIYOR

Kosta Rika'nın başkenti San Jose'deki havalimanında açıklama yapan ülkenin güvenlik bakanı yardımcısı Omer Badilla, göçmenlerin gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri için işlemler yapılırken bir ay boyunca Kosta Rika'da kalabileceğini söyledi. 

Aralarında Türkler de var: ABD'den sınır dışı edilen göçmenler Kosta Rika'ya ulaştı - 3

ÇİN, ERMENİSTAN VE GÜRCİSTAN VATANDAŞLARI DA VAR 

Ailelerden oluşan grupta Özbekistan, Çin, Ermenistan, Türkiye, Afganistan, Rusya, Gürcistan, Vietnam, Azerbaycan, İran, Ürdün, Kazakistan ve Gana vatandaşları bulunuyor.

Aralarında Türkler de var: ABD'den sınır dışı edilen göçmenler Kosta Rika'ya ulaştı - 4
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