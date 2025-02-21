Aralarında Türkler de var: ABD'den sınır dışı edilen göçmenler Kosta Rika'ya ulaştı

Kosta Rika hükümeti, sınır dışı edilen farklı ülkelerin vatandaşı 200 kişiyi kabul etme anlaşması kapsamında ABD'den gönderilen ve aralarında Türklerin de bulunduğu göçmen grubunu teslim aldı.

Çoğu Asyalılardan oluşan grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçe karşı başlattığı girişim kapsamında farklı ülkelerin vatandaşlarını kabul etmek üzere ABD ile birlikte çalışan ülkelerden biri olan Kosta Rika'ya gönderildi.