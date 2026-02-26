Arama motoru Google, AB kıskacından kaçmak için değişikliğe gidiyor
26.02.2026 12:08
NTV - Haber Merkezi
Google, Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası kapsamında verebileceği ağır para cezalarından kaçınmak amacıyla otel, uçuş ve restoran arama sonuçlarında rakiplerine daha fazla görünürlük sağlayacak köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
GOOGLE AB BASKISIYLA DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR
Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, kendi servislerini rakiplerinin önünde sunduğu gerekçesiyle AB tarafından kıskaca alınıyordu. Tekelci olmakla itham edilen Google,bu uygulamalarını sona erdirmek için arama arayüzünü yeniden düzenleyecek.
Geçen yılın Mart ayından bu yana süregelen Dijital Piyasalar Yasası ihlali suçlamaları ve rakiplerin baskısı sonucu hazırlanan yeni plana göre, otel, hava yolu ve restoran aramalarında Google'ın kendi hizmetlerinin yanı sıra rakip "dikey arama servisleri" (VSS) de aynı ekranda yer alacak. Şirket, küresel yıllık gelirinin yüzde 10'una kadar çıkabilen ve milyarlarca Euroyu bulabilecek yeni idari para cezalarından korunmak için üst sıralarda yer alan rakip arama motorlarını varsayılan olarak kullanıcıların karşısına çıkaracak.
ESKİ CEZALAR GERİ ADIM ATTIRDI
Yeni düzenlemeye göre, gerçek zamanlı veri sağlayan konaklama, ulaşım ve restoran hizmetleri, dikey arama motorları listesinin hemen altında veya üstünde konumlandırılacak. Avrupa genelinde kısa süre içinde uygulanması beklenen bu değişikliklerde öncelik konaklama aramalarına verilecek, ardından uçuş ve diğer kategoriler sisteme dahil edilecek.
Şirket, daha önce sunduğu önerilerin rakipler tarafından yetersiz bulunması nedeniyle hayata geçiremediği şeffaflık adımlarını bu kez doğrudan uygulama safhasına taşıyarak Avrupa Komisyonu'nun rekabet endişelerini gidermeyi hedefliyor.
Söz konusu hamle, Google'ın 2017 yılından bu yana Avrupa'daki antitröst ihlalleri nedeniyle çarptırıldığı toplam 9.71 milyar Euroluk ceza geçmişinin ardından geliyor. Avrupa Komisyonu'nu memnun etmeye yönelik bu stratejik geri adım, teknoloji devinin bölgedeki ticari faaliyetlerini yasal güvence altına alma çabası olarak değerlendiriliyor.