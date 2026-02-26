Arama motoru Google, AB kıskacından kaçmak için değişikliğe gidiyor

Yeni düzenlemeye göre, gerçek zamanlı veri sağlayan konaklama, ulaşım ve restoran hizmetleri, dikey arama motorları listesinin hemen altında veya üstünde konumlandırılacak. Avrupa genelinde kısa süre içinde uygulanması beklenen bu değişikliklerde öncelik konaklama aramalarına verilecek, ardından uçuş ve diğer kategoriler sisteme dahil edilecek.

Şirket, daha önce sunduğu önerilerin rakipler tarafından yetersiz bulunması nedeniyle hayata geçiremediği şeffaflık adımlarını bu kez doğrudan uygulama safhasına taşıyarak Avrupa Komisyonu'nun rekabet endişelerini gidermeyi hedefliyor.

Söz konusu hamle, Google'ın 2017 yılından bu yana Avrupa'daki antitröst ihlalleri nedeniyle çarptırıldığı toplam 9.71 milyar Euroluk ceza geçmişinin ardından geliyor. Avrupa Komisyonu'nu memnun etmeye yönelik bu stratejik geri adım, teknoloji devinin bölgedeki ticari faaliyetlerini yasal güvence altına alma çabası olarak değerlendiriliyor.