Araştırma: 2021'de hiçbir ülke DSÖ hava kalitesi standartlarını karşılamadı

İsviçre’de yapılan yeni bir araştırmada, 2021 yılında dünyadaki hiçbir ülkenin Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) belirlediği hava kalitesi seviyesini karşılamadığı belirtildi. 6 bin 475 şehrin incelendiği araştırmada, 93 şehrin olması gereken seviyeden 10 kat daha kirli hava kalitesi olduğu belirtilen çalışmada, Bangladeş havası en kirli ülke, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi en kirli şehir oldu.

Haberler - ntv.com.tr 22.03.2022 - 11:38

Araştırma: 2021'de hiçbir ülke DSÖ hava kalitesi standartlarını karşılamadı - 1

merkezli hava kalitesini inceleyen teknolojiler geliştiren bir şirket, dünyadaki ülkelerin hava kirliliği seviyeleri üzerine yeni bir çalışma yayımladı.

Araştırma: 2021'de hiçbir ülke DSÖ hava kalitesi standartlarını karşılamadı - 2

Yayımlanan çalışmada, dünyadaki 6 bin 475 şehir incelenirken, Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) hava yönergelerini karşılayan herhangi bir şehir olmadığı bildirildi.

Araştırma: 2021'de hiçbir ülke DSÖ hava kalitesi standartlarını karşılamadı - 3

2021 yılına ait verilen incelendiği belirtilen çalışmada, corona virüs pandemisinin hava kirliliği üzerindeki etkisinin azaldığı aktarılırken, teknoloji şirketi IQAir'in derlediği verilerde şehirden yüzde 3,4’ünün standartları kısmen karşıladığı vurgulandı.

Araştırma: 2021'de hiçbir ülke DSÖ hava kalitesi standartlarını karşılamadı - 4

Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz yıl güncellediği hava kalitesi yönergesine göre, küçük ve tehlikeli hava parçacıkları olarak bilinen PM2.5 seviyesinin metreküp başına 5 mikrogramdan fazla olmamasını tavsiye ederken, düşük konsantrasyonların bile önemli sağlık risklerine neden olduğunu belirtmişti.

Araştırma: 2021'de hiçbir ülke DSÖ hava kalitesi standartlarını karşılamadı - 5

Yayımlanan çalışmada 93 şehirde PM2.5 seviyelerinin tavsiye edilenden 10 kat daha fazla olduğu vurgulanırken, araştırmayı gerçekleştiren isimlerden Christi Schroeder, "Azaltmada büyük ilerleme kaydeden birçok ülke var" dedi.

Araştırma: 2021'de hiçbir ülke DSÖ hava kalitesi standartlarını karşılamadı - 6

Schroeder, "Çin çok büyük rakamlarla başladı ve zamanla azalmaya devam ediyor. Dünyada ise durumun önemli ölçüde kötüye gittiği yerler de var" diye konuştu.

Veriler, Hindistan'ın genel kirlilik seviyelerinin 2021'de kötüleştiğini ve Yeni Delhi'nin dünyanın en kirli başkenti olmaya devam ettiğini gösterdi.

Araştırma: 2021'de hiçbir ülke DSÖ hava kalitesi standartlarını karşılamadı - 7

Bangladeş, 2020 yılında olduğu gibi havası en kirli ülke olurken, Çad, Afrika ülkelerinin verilerinin ilk kez dahil edilmesinden sonra ikinci sırada yer aldı.

IQAir, 2014'ten bu yana kirliliğe karşı savaş yürüten Çin'in, 2021'de PM2.5 sıralamasında bir önceki yıl 14. sıradan 22. sıraya düştüğünü ve ortalama okumaların yıl içinde iyileşerek 32,6 mikrograma yükseldiğini söyledi.

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