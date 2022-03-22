Araştırma: 2021'de hiçbir ülke DSÖ hava kalitesi standartlarını karşılamadı

Schroeder, "Çin çok büyük rakamlarla başladı ve zamanla azalmaya devam ediyor. Dünyada ise durumun önemli ölçüde kötüye gittiği yerler de var" diye konuştu.

Veriler, Hindistan'ın genel kirlilik seviyelerinin 2021'de kötüleştiğini ve Yeni Delhi'nin dünyanın en kirli başkenti olmaya devam ettiğini gösterdi.