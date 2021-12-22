Araştırma: 2022 dünyanın en sıcak yıllarından biri olacak

'KÜRESEL MAHSUL VERİMİ YÜZDE 30 AZALACAK'

Bloomberg ise, bu değişikliğin küresel mahsul veriminin yaklaşık yüzde 30 düşmesine ve gıda talebinin hızla artmasına neden olabileceğinin altını çizdi.

İngiliz kalp ve akciğer nakli cerrahı Bill Frist, daha aşırı ve değişken sıcaklıkların insan sağlığını da doğrudan etkilediğini, felç ve miyokard enfarktüsünden ölüm oranını artırdığını söyledi.