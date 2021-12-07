Araştırma: 6 kişiden biri corona virüsü evcil hayvanına bulaştırıyor

Haberler - ntv.com.tr 07.12.2021 - 11:57
Hollanda’da yapılan yeni bir araştırmada, sahiplerinin evcil hayvanlarına corona virüs bulaştırdığı açıklandı.
Sahipleri corona virüse yakalanmış 48 kedi ve 54 köpek üzerinde yapılan çalışmada, hayvanların yüzde 17,4’ünde corona virüs tespit edildiği bildirildi.
Virüse yakalanan hayvanların yüzde 4,2’sinde corona virüs semptomları görüldüğü bildirilirken, virüse yakalananların çoğunda virüsün hafif seyrettiği, üç hayvanın ise Covid-19’u şiddetli geçirdiği aktarıldı.
Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları evcil hayvanların corona virüse yakalanmasının endişe verici bir durum oluşturmadığının altını çizerken, önemli olanın insandan insana bulaşması olduğunun altını çizdi.
Kedilerin corona virüs ile enfekte olabileceği Mart 2020'den beri biliniyor.
Çin'in Harbin kentindeki Veterinerlik Araştırma Enstitüsü, ilk kez Covid-19’un kedilerde çoğalabileceğini göstermiş, veteriner Hualan Chen, ev kedilerinin virüsü diğer kedigillere de geçirebileceğini, ancak çok kolay olmadığını söylemişti.
Yapılan çalışmalarda kedilerin corona virüse karşı hızlı bir şekilde antikor oluşturduğu ve bu nedenle çok uzun süre corona virüs ile enfekte olmadıkları bildirildi.
Coronja virüs riski yaşayan kedilerin dış mekanlarla erişiminin kısıtlanmasının gerektiğini vurgulayan bilim insanları, kişisel temizliğe dikkat edildiği takdirde herhangi bir sorun ile karşılaşılmayacağını aktardı.
Corona virüsün insanlardan hayvanlara geçip geçmediğine dair yapılan araştırmalarda ilk örnek ABD’deki dört yaşındaki bir Malezya kaplanı olan Nadia’ydı.
2020 yılında New York hayvanat bahçesinde virüsle tespit edilen ilk büyük kedilerden biri olan Nadia ile ilgili Hayvanat bahçesinin baş veterineri National Geographic dergisine verdiği demeçte, "Bildiğimiz kadarıyla, vahşi bir hayvanın bir insandan Covid-19 kaptığına dair ilk örnek” demişti.
Aralık 2021'in başlarında Belçika'daki Antwerp Hayvanat Bahçesi'ndeki iki su aygırında corona virüs tespit edilmişti.
Hayvanat bahçesi geçici olarak kapatılmış ve su aygırları karantinaya alınmıştı.