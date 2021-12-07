Araştırma: 6 kişiden biri corona virüsü evcil hayvanına bulaştırıyor

Hollanda'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, corona virüse yakalanan kişilerin evcil hayvanlarına virüs bulaştırma olasılığının yüzde 17,4 olduğu açıklandı. Utrecht Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, virüse yakalanan evcil kedi ve köpeklerin yüzde 4,2’sinde corona virüs semptomları görüldüğü aktarıldı.

Haberler - ntv.com.tr 07.12.2021 - 11:57

Araştırma: 6 kişiden biri corona virüsü evcil hayvanına bulaştırıyor - 1

Hollanda’da yapılan yeni bir araştırmada, sahiplerinin evcil hayvanlarına corona virüs bulaştırdığı açıklandı.

Sahipleri corona virüse yakalanmış 48 kedi ve 54 köpek üzerinde yapılan çalışmada, hayvanların yüzde 17,4’ünde corona virüs tespit edildiği bildirildi.

Araştırma: 6 kişiden biri corona virüsü evcil hayvanına bulaştırıyor - 2

Virüse yakalanan hayvanların yüzde 4,2’sinde corona virüs semptomları görüldüğü bildirilirken, virüse yakalananların çoğunda virüsün hafif seyrettiği, üç hayvanın ise Covid-19’u şiddetli geçirdiği aktarıldı.

Araştırma: 6 kişiden biri corona virüsü evcil hayvanına bulaştırıyor - 3

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları evcil hayvanların corona virüse yakalanmasının endişe verici bir durum oluşturmadığının altını çizerken, önemli olanın insandan insana bulaşması olduğunun altını çizdi.

Araştırma: 6 kişiden biri corona virüsü evcil hayvanına bulaştırıyor - 4

MART 2020’DEN BU YANA BİLİNİYOR

Kedilerin corona virüs ile enfekte olabileceği Mart 2020'den beri biliniyor.

Çin'in Harbin kentindeki Veterinerlik Araştırma Enstitüsü, ilk kez Covid-19’un kedilerde çoğalabileceğini göstermiş, veteriner Hualan Chen, ev kedilerinin virüsü diğer kedigillere de geçirebileceğini, ancak çok kolay olmadığını söylemişti.

Araştırma: 6 kişiden biri corona virüsü evcil hayvanına bulaştırıyor - 5

Yapılan çalışmalarda kedilerin corona virüse karşı hızlı bir şekilde antikor oluşturduğu ve bu nedenle çok uzun süre corona virüs ile enfekte olmadıkları bildirildi.

Coronja virüs riski yaşayan kedilerin dış mekanlarla erişiminin kısıtlanmasının gerektiğini vurgulayan bilim insanları, kişisel temizliğe dikkat edildiği takdirde herhangi bir sorun ile karşılaşılmayacağını aktardı.

Araştırma: 6 kişiden biri corona virüsü evcil hayvanına bulaştırıyor - 6

COVID HAYVANAT BAHÇELERİNİ VURDU

Corona virüsün insanlardan hayvanlara geçip geçmediğine dair yapılan araştırmalarda ilk örnek ABD’deki dört yaşındaki bir Malezya kaplanı olan Nadia’ydı.

Araştırma: 6 kişiden biri corona virüsü evcil hayvanına bulaştırıyor - 7

2020 yılında New York hayvanat bahçesinde virüsle tespit edilen ilk büyük kedilerden biri olan Nadia ile ilgili Hayvanat bahçesinin baş veterineri National Geographic dergisine verdiği demeçte, "Bildiğimiz kadarıyla, vahşi bir hayvanın bir insandan Covid-19 kaptığına dair ilk örnek” demişti.

Araştırma: 6 kişiden biri corona virüsü evcil hayvanına bulaştırıyor - 8

Aralık 2021'in başlarında Belçika'daki Antwerp Hayvanat Bahçesi'ndeki iki su aygırında corona virüs tespit edilmişti.

Hayvanat bahçesi geçici olarak kapatılmış ve su aygırları karantinaya alınmıştı.

Araştırma: 6 kişiden biri corona virüsü evcil hayvanına bulaştırıyor - 9

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER