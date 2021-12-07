Araştırma: 6 kişiden biri corona virüsü evcil hayvanına bulaştırıyor

Yapılan çalışmalarda kedilerin corona virüse karşı hızlı bir şekilde antikor oluşturduğu ve bu nedenle çok uzun süre corona virüs ile enfekte olmadıkları bildirildi.

Coronja virüs riski yaşayan kedilerin dış mekanlarla erişiminin kısıtlanmasının gerektiğini vurgulayan bilim insanları, kişisel temizliğe dikkat edildiği takdirde herhangi bir sorun ile karşılaşılmayacağını aktardı.