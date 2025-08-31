Araştırma: Bazı virüsler, Tip 1 diyabeti tetikleyebilir

Bilimsel araştırmalar; enterovirüsler, rotavirüs, Covid-19 ve Epstein-Barr virüsünün, Tip 1 diyabete yol açabilecek bağışıklık hücrelerini harekete geçirebileceğini ortaya koyuyor.

Araştırma: Bazı virüsler, Tip 1 diyabeti tetikleyebilir - 1

Tip 1 diyabet, bağışıklık sisteminin pankreastaki insülin üreten hücrelere saldırmasıyla ortaya çıkan, ömür boyu süren otoimmün bir hastalık. Vücut yeterli insülin üretemediğinde kan şekeri seviyesi kontrolsüz şekilde yükseliyor. Tip 2 diyabetin aksine, Tip 1 diyabet önlenemiyor ve bağışıklık sisteminin bu aşırı tepkisinin kesin nedeni hala bilinmiyor.

Ancak Mirror'da yer alan habere göre, bazı virüsler bağışıklık sistemini tetikleyerek hastalığın başlamasına veya hızlanmasına neden olabilir.. Bu virüsler arasında özellikle dört tanesi öne çıkıyor:

DÜNYA HABERLERİ

Araştırma: Bazı virüsler, Tip 1 diyabeti tetikleyebilir - 2

Enterovirüsler

Çocuklar ve gençler arasında sık görülen enterovirüsler, genellikle hafif solunum yolu enfeksiyonlarına yol açıyor. Ancak nadiren de olsa yenidoğanlarda sepsis, menenjit veya kalp kası iltihabı (miyokardit) gibi ciddi sorunlara neden olabiliyor.

Daha önce yapılan bir çalışmada, enterovirüs enfeksiyonu uzun süren çocukların diyabete yakalanma riskinin daha yüksek olduğu görüldü. 

Araştırma: Bazı virüsler, Tip 1 diyabeti tetikleyebilir - 3

Rotavirüs

Bağırsakları etkileyen yaygın bir virüs olan rotavirüs, neredeyse her çocuğun beş yaşına kadar en az bir kez geçirdiği bir enfeksiyona neden oluyor. Bazı çocuklar iki kez enfekte olabilirken, yetişkinlerde enfeksiyon daha nadir görülüyor.


Araştırma: Bazı virüsler, Tip 1 diyabeti tetikleyebilir - 4

ABD’de 1,4 milyondan fazla çocuğu kapsayan bir araştırma, rotavirüs aşısı olan çocukların Tip 1 diyabet riskinin, aşı olmayanlara göre yüzde 33 daha düşük olduğunu gösterdi. Ancak farklı ülkelerde yapılan benzer çalışmalar, çelişkili sonuçlar ortaya koydu.


Araştırma: Bazı virüsler, Tip 1 diyabeti tetikleyebilir - 5

Covid-19

Covid-19 pandemisi sırasında çocuklarda Tip 1 diyabet vakalarında artış gözlemlendi. Laboratuvar ortamında yapılan ilk çalışmalar, virüsün pankreasa doğrudan zarar verebileceğini öne sürse de bu konuda kesin ve net bulgular henüz mevcut değil.


Araştırma: Bazı virüsler, Tip 1 diyabeti tetikleyebilir - 6

Epstein-Barr Virüsü

Genellikle 15-24 yaş arası bireylerde görülen enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkilendirilen Epstein-Barr virüsü, insan herpes virüslerinin dokuz türünden biri. Uzmanlara göre, çoğu insan bu virüsü hayatı boyunca farkında olmadan geçiriyor.

Araştırma: Bazı virüsler, Tip 1 diyabeti tetikleyebilir - 7

Bazı araştırmalar, Epstein-Barr virüsünün bağışıklık sistemini aşırı uyararak, insülin üreten hücrelere saldırılmasına yol açabileceğini öne sürüyor. Ancak virüsün doğrudan Tip 1 diyabete neden olduğuna dair kesin bir kanıt henüz bulunmuş değil.

DAHA FAZLA GÖSTER