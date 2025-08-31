Araştırma: Bazı virüsler, Tip 1 diyabeti tetikleyebilir

Enterovirüsler

Çocuklar ve gençler arasında sık görülen enterovirüsler, genellikle hafif solunum yolu enfeksiyonlarına yol açıyor. Ancak nadiren de olsa yenidoğanlarda sepsis, menenjit veya kalp kası iltihabı (miyokardit) gibi ciddi sorunlara neden olabiliyor.

Daha önce yapılan bir çalışmada, enterovirüs enfeksiyonu uzun süren çocukların diyabete yakalanma riskinin daha yüksek olduğu görüldü.