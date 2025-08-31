Araştırma: Bazı virüsler, Tip 1 diyabeti tetikleyebilir
Bilimsel araştırmalar; enterovirüsler, rotavirüs, Covid-19 ve Epstein-Barr virüsünün, Tip 1 diyabete yol açabilecek bağışıklık hücrelerini harekete geçirebileceğini ortaya koyuyor.
Tip 1 diyabet, bağışıklık sisteminin pankreastaki insülin üreten hücrelere saldırmasıyla ortaya çıkan, ömür boyu süren otoimmün bir hastalık. Vücut yeterli insülin üretemediğinde kan şekeri seviyesi kontrolsüz şekilde yükseliyor. Tip 2 diyabetin aksine, Tip 1 diyabet önlenemiyor ve bağışıklık sisteminin bu aşırı tepkisinin kesin nedeni hala bilinmiyor.
Ancak Mirror'da yer alan habere göre, bazı virüsler bağışıklık sistemini tetikleyerek hastalığın başlamasına veya hızlanmasına neden olabilir.. Bu virüsler arasında özellikle dört tanesi öne çıkıyor: