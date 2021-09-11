Araştırma: Bilgisayarlar ve telefonlar, uçaklardan iki kat fazla sera gazı yayıyor

ntv.com.tr 11.09.2021 - 12:43
İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, bilgisayar, telefon ya da diğer teknolojik aletlerin tüm havacılık endüstrisi faaliyetlerinden daha fazla sera gazı yaydığı ortaya çıktı.
Lancaster Üniversitesi’nde gerçekleşen çalışmada, daha önce yapılan ve teknolojik aletlerin sera gazı salınımındaki payını yüzde 1,8 ila 2,8 aralığında gösteren araştırma üzerine yeni bir inceleme gerçekleştirildi.
İncelemenin sonunda araştırmacılar, bilgisayarlar, telefonlar, kameralar, akıllı saatler, kulaklıklar, oyun konsolları ve hoparlörler gibi teknolojik aletlerin küresel sera gazı salınımında yüzde 4’lük bir paya sahip olduğunu belirtti.
Araştırmanın sonunda, teknolojik aletlerin sera gazı salınımındaki payının küçümsendiğini belirten bilim insanları, uçak ve helikopterlerin yaktıkları yakıt sonucunda ortaya çıkan sera gazının, teknolojik aletlerin yaydığından yarı yarıya daha az olduğunu aktardı.
Telefonlar ve tabletler, bilgisayarlar, şarj cihazları, yazıcılar, yönlendiriciler, oyun konsolları, hoparlörler, akıllı saatler, kulaklıklar, kameralar ve mobil ve sabit telefonları içeren teknolojik aletleri içeren araştırmada, bu aletlerin geri dönüşüm sürecinde de sera gazı salınımı gerçekleştirdiğinin altı çizildi.
Lancaster Üniversitesi'nde sosyal gelecekler profesörü, Small World Consulting direktörü ve çalışmanın ortak yazarı Prof. Mike Berners-Lee, “Bilişim ve iletişim teknolojilerinin toplumda giderek büyüyen bir role sahip olduğunu ve küresel ekonominin neredeyse her köşesine verimlilik getirdiğini biliyoruz” dedi.
Aynı zamanda World Wide Web'in mucidi Timothy Berners Lee’nin kardeşi olan Prof. Mike Berners-Lee, “Ancak karbon salınımını azaltma ile ilişkisi birçok insanın varsaydığı kadar basit olmayabilir. Çalışmamız bu önemli soruya biraz daha ışık tutmaya çalışıyor” diye konuştu.
Lancaster Üniversitesi'nden araştırmanın ortak yazarı Dr. Kelly Widdicks “Yenilenebilir kaynaklara geçişe ve gönüllü karbon azaltma hedeflerine odaklanmanın ötesinde, teknolojik alet sektörünün ayak izini anlamak ve azaltmak için çok daha fazlasını yapması gerekiyor” dedi.
Widdicks, " Paris Anlaşması ile uyumlu teknolojiyi sağlayacak mekanizmaların yanı sıra teknolojik aletlerin çevresel etkilerine ilişkin kapsamlı bir kanıt tabanına ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.