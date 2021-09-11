Araştırma: Bilgisayarlar ve telefonlar, uçaklardan iki kat fazla sera gazı yayıyor

Lancaster Üniversitesi'nde sosyal gelecekler profesörü, Small World Consulting direktörü ve çalışmanın ortak yazarı Prof. Mike Berners-Lee, “Bilişim ve iletişim teknolojilerinin toplumda giderek büyüyen bir role sahip olduğunu ve küresel ekonominin neredeyse her köşesine verimlilik getirdiğini biliyoruz” dedi.

Aynı zamanda World Wide Web'in mucidi Timothy Berners Lee’nin kardeşi olan Prof. Mike Berners-Lee, “Ancak karbon salınımını azaltma ile ilişkisi birçok insanın varsaydığı kadar basit olmayabilir. Çalışmamız bu önemli soruya biraz daha ışık tutmaya çalışıyor” diye konuştu.