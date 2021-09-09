Araştırma: Bütün kedi ırkları içerisinde en saldırganı Van kedisi

Helsinki Üniversitesi'nden makale yazarı ve kedi davranışı uzmanı Salla Mikkola, "Köpeklerle karşılaştırıldığında, kedilerin davranışları ve kişiliği hakkında daha az şey biliniyor” derken, “Kedi sahiplerinden sorunlar ve risk faktörleriyle ilgili bilgi talebi geliyor. Davranışları izlemek ve kedilerin refahını artırmak için daha fazla araştırma gerekiyor” diye konuştu.

Mikkola, 'Kedilerle ilgili en yaygın davranışsal zorluklar, saldırganlık ve çeşitli yerlere dışkılama” diye konuştu.