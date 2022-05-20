Araştırma: Denizaltı internet kabloları depremleri tespit etmeye yardımcı olabilir

Dünya çapında 1,3 milyon kilometre uzunluğunda 430'dan fazla fiber kablonun denizlerde olduğu tahmin ediliyor.

Dr Marra, “Titreşimler, basınç ve sıcaklık değişiklikleri, çok küçük bir miktarda ışığın kablodan geçerken hızını etkiler ve bu da son derece hassas aletlerin daha sonra algılayabileceğidir” şeklinde konuştu.