Araştırma: Denizaltı internet kabloları depremleri tespit etmeye yardımcı olabilir

Haberler - ntv.com.tr 20.05.2022 - 12:17
Deprem ve tsunamileri önceden tespit edebilmek adına yeni bir çalışma yayımlandı.
Birleşik Krallık Ulusal Fizik Laboratuvarı’nda (NPL) yapılan araştırmada, deniz tabanındaki internet kablolarının, depremleri ve tsunamileri tespit etmek veya iklim değişikliğinin okyanus akıntılarını nasıl değiştirdiğini izlemek için kullanılabileceği belirtildi.
Çalışmaya katılan bilim insanları bu telekom kablolarının devasa derin deniz bilimsel sensörleri dizisi olarak kullanılabileceğini söyledi.
Çalışmada İngiltere ve Kanada arasındaki fiber optik bağlantı üzerinde test edilirken, bilim insanları, okyanus tabanını izlemek için kalıcı sensörler kurmanın çok maliyetli olmasından dolayı, küresel olarak sadece birkaçının var olduğunu söyledi.
Science Magazine'de yayımlanan araştırma ile ilgili konuşan NPL araştırmacısı Dr. Giuseppe Marra “Dünya yüzeyinin %70'i sudur ancak tüm sismik istasyonlar karadadır, çünkü deniz tabanına kalıcı sensörler kurmak çok zor ve pahalıdır" derken, “Ancak çok sayıda fiber optik kablo, dünyanın denizleri ve okyanusları arasında veri taşıyor” ifadelerini kullandı.
Dünya çapında 1,3 milyon kilometre uzunluğunda 430'dan fazla fiber kablonun denizlerde olduğu tahmin ediliyor.
Dr Marra, “Titreşimler, basınç ve sıcaklık değişiklikleri, çok küçük bir miktarda ışığın kablodan geçerken hızını etkiler ve bu da son derece hassas aletlerin daha sonra algılayabileceğidir” şeklinde konuştu.
Araştırmacılar, Southport, Lancashire ve Halifax ile Kanada arasında 5 bin 860 km'lik bir optik fiber bağlantısını kullanarak dalgalar ve akımlar gibi depremleri ve "okyanus sinyallerini" tespit ettiklerini bildirdi.
Dr. Giuseppe Marra, "Bu teknolojiyi çok sayıda kabloyla uygularsak depremler, okyanus akıntıları ve daha fazlası için dev bir dedektör dizisine dönüştürebiliriz” diye konuştu.