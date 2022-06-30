Araştırma: Dünya nüfusunun yaklaşık 4'te 1'i şiddetli sel riski altında

İklim krizi nedeniyle meydana gelen aşırı yağışlar ve seller üzerine yeni bir araştırma yayımlandı. Dünya Bankası’ndan bilim insanları tarafından yapılan çalışmada, dünya nüfusunun yaklaşık 4'te 1'inin şiddetli sel riski altında olduğu belirtilirken, aşırı yağışlardan etkilenen ülkelerin maddi kaybının 9,8 trilyon dolar olduğu vurgulandı.

Haberler - ntv.com.tr 30.06.2022 - 10:31 | Son Güncelleme : 30.06.2022 - 10:33

Araştırma: Dünya nüfusunun yaklaşık 4'te 1'i şiddetli sel riski altında - 1

İklim krizinin etkileri üzerine yapılan yeni bir çalışmada, dünya nüfusunun yaklaşık 4'te 1'inin şiddetli sel riski altında olduğu belirtildi.

Bankası tarafından yapılan ve yoksul ülkelerde yaşayan kişilerin daha savunmasız olduğu belirtilen araştırmada, şiddetli yağış ve fırtına dalgalanmalarından kaynaklanan su baskınları ve sellerin her yıl milyonlarca insanı etkilediğinin altı çizildi.

Araştırma: Dünya nüfusunun yaklaşık 4'te 1'i şiddetli sel riski altında - 2

Yaşanan sellerin evlere, altyapıya ve ekonomilere milyarlarca dolarlık zarar verdiği aktarılan çalışmada, iklim değişikliğinin daha aşırı yağışlara ve deniz seviyesinin yükselmesine neden olduğu için risklerin ve etkilenen popülasyonların arttığı vurgulandı.

Araştırma: Dünya nüfusunun yaklaşık 4'te 1'i şiddetli sel riski altında - 3

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada, denizden, nehirlerden ve yağıştan kaynaklanan sel risklerine ilişkin küresel veriler, Bankası'ndan alınan nüfus dağılımı ve yoksulluk tahminleri birlikte incelendi.

Araştırmanın bulgularında yaklaşık 1,81 milyar insanın 100 yılda bir 15 santimetreden fazla sele doğrudan maruz kaldığı belirtilirken, bu sayının dünya nüfusunun yüzde 23’ü olduğu bildirildi.

Araştırma: Dünya nüfusunun yaklaşık 4'te 1'i şiddetli sel riski altında - 4

Çalışmanın sonucunda, "Bu, özellikle savunmasız nüfus gruplarının yaşamları ve geçim kaynakları için önemli riskler oluşturacaktır" denildi.

Araştırmada, su baskınlarına maruz kalanların yaklaşık yüzde 90'ının düşük veya orta gelirli ülkelerde yaşadığı da aktarılırken, yoksulluk içinde ve şiddetli sel riski altında yaşayan insan sayısının "önceden düşünülenden çok daha yüksek" olduğu sonucuna varıldı.

Araştırma: Dünya nüfusunun yaklaşık 4'te 1'i şiddetli sel riski altında - 5

Aşırı yağış ve sellerin küresel ekonomiye etkileri ile ilgili de çalışma yapılan araştırmada, şiddetli yağış ve sele maruz kalan bölgelerdeki ekonomik kaybın 9,8 trilyon dolar olduğu, bunun da küresel ekonominin yüzde 12’sine karşılık geldiğinin altı çizildi.

Araştırma: Dünya nüfusunun yaklaşık 4'te 1'i şiddetli sel riski altında - 6

Bankası'ndan Jun Rentschler ve meslektaşları tarafından yapılan çalışmada, "Maruz kalan nüfusların yoksulluk düzeylerini hesaba katarak, düşük gelirli ülkelerin orantısız bir şekilde sel risklerine maruz kaldıklarını ve uzun vadeli feci etkilere karşı daha savunmasız olduklarını gösteriyoruz" dedi.

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