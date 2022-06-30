Araştırma: Dünya nüfusunun yaklaşık 4'te 1'i şiddetli sel riski altında

İklim krizinin etkileri üzerine yapılan yeni bir çalışmada, dünya nüfusunun yaklaşık 4'te 1'inin şiddetli sel riski altında olduğu belirtildi.

Dünya Bankası tarafından yapılan ve yoksul ülkelerde yaşayan kişilerin daha savunmasız olduğu belirtilen araştırmada, şiddetli yağış ve fırtına dalgalanmalarından kaynaklanan su baskınları ve sellerin her yıl milyonlarca insanı etkilediğinin altı çizildi.