Araştırma: Dünya okyanuslarında 5 bin 500’den fazla yeni virüs türü tespit edildi

RNA virüsleri insanlarda neden oldukları soğuk algınlığından Covid-19'a kadar uzanan hastalıklarla tanınırken, ayrıca insanlar için önemli olan bitki ve hayvanları da enfekte ediyorlar.

Dört yıl boyunca okyanuslardan toplanan su örnekleriyle yapılan çalışmanın bulgularında, 44 binden fazla gen incelenirken, “Toplam 5 bin 504 yeni deniz RNA virüsü belirledik ve bilinen RNA virüsü filumlarının sayısının 10 olduğunu gördük” ifadeleri yer aldı.