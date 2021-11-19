Araştırma: Dünyanın en uzun dinozoru bulunmuş olabilir

Bulunan Supersaurus'un en az 3,6 metre bacaklarının, en az 15 metre uzunluğunda bir boynunun ve en az 18 metre uzunluğunda bir kuyruğunun olduğunu belirledi.

Araştırmalar sonucunda ortaya çıkan fosilin hakemli bir dergi tarafından incelendikten sonra, en uzun canlı olup olmadığının ortaya çıkacağı bildirildi.