Araştırma: Dünya'nın iç çekirdeğinin dönüş hızı artıyor, her altı yılda bir birkaç kilometre sallanıyor

DÜNYANIN DÖRT KATMANI BULUNUYOR

Kabuk: İlk katman olan kabuk, 70 km derinliğe kadar olan bölümü kapsıyor. Kabuk, hem okyanusları hem de kara alanlarını kapsayan, Dünya'nın en dış tabakasına deniliyor.

Manto: Alt mantoyla birlikte 2 bin 890 km'ye inen gezegenin en kalın tabakası manto, üstteki kabuktan daha zengin demir ve magnezyumdan oluşan silikat kayalardan meydana geliyor.

Dış çekirdek: 2 bin 890 ila 5 bin 150 km derinlikte olan bu bölgede, hafif elementlerle birlikte sıvı demir ve nikel bulunuyor.

İç çekirdek: Dünya gezegeninin tam merkezinde 6 bin 370 km derinliğe inen bu bölgenin katı demir ve nikelden oluştuğu düşünülüyor. Bununla birlikte yapılan bu araştırmada, bu bölgenin hem lapa gibi hem de sert demir içerdiği tespit edildi.