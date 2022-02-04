Araştırma: Everest Dağı’ndaki erime 80 kat hızlandı, son 25 yılda 2 bin yıllık buz kaybedildi

ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, dünyanın en yüksek dağı olan Everest’in otuz yıldan daha kısa bir sürede 2 bin yıllık buzunu kaybettiği açıklandı.

Çalışmada, Everest üzerindeki en yüksek buzulun, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle her yıl on yıllar boyunca eriyecek buz kaybettiği belirtildi.