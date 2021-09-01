Araştırma: Her üç ağaçtan biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, hangi ağaçlar tehlikede?

Çalışmayı gerçekleştiren uzmanlar ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, ormansızlaşma, ağaç kesimi ve iklim değişikliği gibi tehditler için acil koruma çağrısında bulundu.

Lonrada’daki Uluslararası Botanik Bahçeleri Koruma Derneği bilim insanlarından Dr. Malin Rivers konuyla ilgili, "Gezegende yaklaşık 60 bin ağaç türümüz var ve ilk kez bu türlerden hangisinin koruma faaliyetine ihtiyacı olduğunu, onlar için en büyük tehditlerin neler olduğunu ve nerede olduklarını biliyoruz” diye konuştu.