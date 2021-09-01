Araştırma: Her üç ağaçtan biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, hangi ağaçlar tehlikede?

Uluslararası Botanik Bahçeleri Korunması (BGCI) isimli kurumun yayımlandığı küresel rapora göre, dünya üzerinde ağaç türlerinin en az yüzde 30'unun vahşi doğada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Ağaçların yüzlercesinin ise yok olmaya oldukça yakın olduğu aktarıldı.

ntv.com.tr 01.09.2021 - 11:32 | Son Güncelleme : 01.09.2021 - 11:39

Araştırma: Her üç ağaçtan biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, hangi ağaçlar tehlikede? - 1

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından yayımlanan yeni bir raporda göre, dünyadaki her üç ağaçtan birinin vahşi doğada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu duyuruldu.

Araştırma: Her üç ağaçtan biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, hangi ağaçlar tehlikede? - 2

İçlerinde meşe, manolya ve tropik kereste ağaçlarının da bulunduğu 17 bin 500 ağaç türünün risk altında olduğunu belirten bilim insanları bu rakamın dünyadaki nesli tehlikede olan memeli, kuş ve sürüngenlerin toplamından iki kat fazla olduğunu aktardı.

Araştırma: Her üç ağaçtan biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, hangi ağaçlar tehlikede? - 3

Dünya Ağaçlarının Durumu adlı raporda, bilinen 60 bin ağaç türünün en az yüzde 30'unun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulanırken, yaklaşık 142 türün tamamen yok olduğu, 442’sinin ise sayılarının 50’den daha az olduğu belirtildi.

Araştırma: Her üç ağaçtan biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, hangi ağaçlar tehlikede? - 4

Çalışmayı gerçekleştiren uzmanlar ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, ormansızlaşma, ağaç kesimi ve iklim değişikliği gibi tehditler için acil koruma çağrısında bulundu.

Lonrada’daki Uluslararası Botanik Bahçeleri Koruma Derneği bilim insanlarından Dr. Malin Rivers konuyla ilgili, "Gezegende yaklaşık 60 bin ağaç türümüz var ve ilk kez bu türlerden hangisinin koruma faaliyetine ihtiyacı olduğunu, onlar için en büyük tehditlerin neler olduğunu ve nerede olduklarını biliyoruz” diye konuştu.

Araştırma: Her üç ağaçtan biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, hangi ağaçlar tehlikede? - 5

‘HER AĞAÇ TÜRÜNÜN BENZERSİZ BİR EKOLOJİK ROLÜ VARDIR’

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin Küresel Ağaç Uzmanları Grubu'nun eş başkanı Sara Oldfield da, “Sağlıklı bir dünya için ağaç türlerinin çeşitliliğine ihtiyacımız var” derken, "Her ağaç türünün benzersiz bir ekolojik rolü vardır" diye konuştu.

Araştırma: Her üç ağaçtan biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, hangi ağaçlar tehlikede? - 6

‘KORUMA EYLEMLERİNİ ACİLEN ARTIRMAMIZ GEREKİYOR’

Oldfield, "Dünyadaki ağaç türlerinin yüzde 30'u yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken, koruma eylemlerini acilen artırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Dr Rivers, "Yayımlanan yeni rapor, bize ağaçları koruyacak kişileri ve diğer etkenleri hesaba katarak ağaçları gündeme taşımamız sağladı” derken, “Aynı zamanda harekete geçmek için yeni bir yol haritası hazırladı” diye konuştu.

Araştırma: Her üç ağaçtan biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, hangi ağaçlar tehlikede? - 7

AĞAÇLARA YÖNELİK EN BÜYÜK TEHDİTLER NELER?

Dünya genelinde ağaçlara yönelik en büyük tehditler ise şu şekilde sıralandı:

Mahsuller için orman alanların yok edilmesi (yüzde 29),

Ağaç kesimi (yüzde 27),

Hayvan otlatma veya çiftçilikler için orman alanlarının tahribi (yüzde14),

Kentsel gelişim için ağaç kesme (yüzde 13),

Yangın (yüzde 13)

Araştırma: Her üç ağaçtan biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, hangi ağaçlar tehlikede? - 8

HANGİ AĞAÇLAR TEHLİKEDE?

Raporda, özellikle yok olma riski altındaki ağaçlar şu şekilde sıralandı:

Palmiye yağı tarlalarının genişlemesi nedeniyle kaybolan, dipterocarps olarak bilinen büyük tropik ağaçlar.

Meksika, Şili ve Arjantin'in bazı bölgelerinde tarım ve kalkınma nedeniyle kaybolan Meşe ağaçları.

Madagaskar'da kereste için kesilen abanoz ve gül ağaçları.

Bitki toplama tehdidi altında olan Manolya ağaçları.

İngiltere ve Kuzey Amerika'da zararlı canlılar ve hastalıklardan ölen ağaçlar.

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