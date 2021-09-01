Araştırma: Her üç ağaçtan biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, hangi ağaçlar tehlikede?

ntv.com.tr 01.09.2021 - 11:32 | Son Güncelleme : 01.09.2021 - 11:39
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından yayımlanan yeni bir raporda göre, dünyadaki her üç ağaçtan birinin vahşi doğada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu duyuruldu.
İçlerinde meşe, manolya ve tropik kereste ağaçlarının da bulunduğu 17 bin 500 ağaç türünün risk altında olduğunu belirten bilim insanları bu rakamın dünyadaki nesli tehlikede olan memeli, kuş ve sürüngenlerin toplamından iki kat fazla olduğunu aktardı.
Dünya Ağaçlarının Durumu adlı raporda, bilinen 60 bin ağaç türünün en az yüzde 30'unun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulanırken, yaklaşık 142 türün tamamen yok olduğu, 442’sinin ise sayılarının 50’den daha az olduğu belirtildi.
Çalışmayı gerçekleştiren uzmanlar ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, ormansızlaşma, ağaç kesimi ve iklim değişikliği gibi tehditler için acil koruma çağrısında bulundu.
Lonrada’daki Uluslararası Botanik Bahçeleri Koruma Derneği bilim insanlarından Dr. Malin Rivers konuyla ilgili, "Gezegende yaklaşık 60 bin ağaç türümüz var ve ilk kez bu türlerden hangisinin koruma faaliyetine ihtiyacı olduğunu, onlar için en büyük tehditlerin neler olduğunu ve nerede olduklarını biliyoruz” diye konuştu.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin Küresel Ağaç Uzmanları Grubu'nun eş başkanı Sara Oldfield da, “Sağlıklı bir dünya için ağaç türlerinin çeşitliliğine ihtiyacımız var” derken, "Her ağaç türünün benzersiz bir ekolojik rolü vardır" diye konuştu.
Oldfield, "Dünyadaki ağaç türlerinin yüzde 30'u yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken, koruma eylemlerini acilen artırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
Dr Rivers, "Yayımlanan yeni rapor, bize ağaçları koruyacak kişileri ve diğer etkenleri hesaba katarak ağaçları gündeme taşımamız sağladı” derken, “Aynı zamanda harekete geçmek için yeni bir yol haritası hazırladı” diye konuştu.
Dünya genelinde ağaçlara yönelik en büyük tehditler ise şu şekilde sıralandı:
Mahsuller için orman alanların yok edilmesi (yüzde 29),
Ağaç kesimi (yüzde 27),
Hayvan otlatma veya çiftçilikler için orman alanlarının tahribi (yüzde14),
Kentsel gelişim için ağaç kesme (yüzde 13),
Yangın (yüzde 13)
Raporda, özellikle yok olma riski altındaki ağaçlar şu şekilde sıralandı:
Palmiye yağı tarlalarının genişlemesi nedeniyle kaybolan, dipterocarps olarak bilinen büyük tropik ağaçlar.
Meksika, Şili ve Arjantin'in bazı bölgelerinde tarım ve kalkınma nedeniyle kaybolan Meşe ağaçları.
Madagaskar'da kereste için kesilen abanoz ve gül ağaçları.
Bitki toplama tehdidi altında olan Manolya ağaçları.
İngiltere ve Kuzey Amerika'da zararlı canlılar ve hastalıklardan ölen ağaçlar.